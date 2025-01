Calciomercato Serie C, che colpo dell'Avellino: in arrivo Lescano dal Trapani. Milan Futuro, Cuenca ai saluti

Gli irpini si preparano ad accogliere il capocannoniere del girone. In uscita Gori, che piace anche in B, mentre Bonera potrebbe perdere un talento

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Si accende il calciomercato anche in Serie C. Colpaccio dell’Avellino del presidente D’Agostino, che porta a casa le prestazioni sportive di Facundo Lescano, centravanti di proprietà del Trapani e capocannoniere del girone C di Lega Pro. Furioso il presidente dei granata, Valerio Antonini, che non ha risparmiato l’argentino sui social. Intanto, il Milan Futuro rischia di perdere uno dei suoi talenti migliori.

Avellino, colpo Lescano: i dettagli dell’operazione

L’Avellino piazza il colpo Lescano e diventa a tutti gli effetti la candidata numero uno per la promozione diretta, al di là dell’attuale classifica del girone C di Serie C. Una trattativa lampo, nata all’indomani dello 0-0 maturato in Coppa Italia fra Trapani e Rimini, che ha alimentato le divergenze tecniche tra il centravanti argentino ed Ezio Capuano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affare da circa 900.000 euro, questa la valutazione fatta dal Trapani al momento dell’affondo dell’Avellino. Nella trattativa, sono stati inseriti anche i cartellini del difensore Erasmo Mulé e del centrocampista Marco Toscano, già in prestito ai granata. Ora, il passaggio è a titolo definitivo. Contratto fino a giugno 2027 per Lescano, che ha realizzato 17 gol nelle prime 23 giocate. Martedì è atteso al “Partenio-Lombardi” per il primo allenamento agli ordini di Biancolino.

Antonini furioso con Lescano: “Ha mancato di rispetto”

“Ho deciso di aprire alla cessione di Facundo Lescano all’Avellino”, ha confermato sul suo account X ufficiale Valerio Antonini, vulcanico presidente del Trapani Calcio. “Per una precisa richiesta del giocatore, che si è manifestato direttamente con me, dopo la partita contro il Rimini, sull’intenzione di abbandonare subito la squadra per divergenze insostenibili a suo dire con lo staff tecnico. Se Avellino accetterà le nostre condizioni chiaramente indicate sia alla dirigenza che al suo procuratore, Lescano diventerà un loro giocatore e noi entro la fine del mercato individueremo il suo sostituto”.

E poi, non è passato inosservato un commento pubblicato dallo stesso Antonini in risposta ad un tifoso: “Ha mancato COMPLETAMENTE di rispetto a me, alla società, al mister e all’intera città – ha tuonato –. Felici che se ne vada via. Se ha sempre e solo fatto la Serie C nella sua carriera ci sarà un motivo”, si legge su X.

Lescano libera Gori, c’è anche un club di Serie B sull’ex Fiorentina

L’arrivo di Facundo Lescano in Irpinia libera Gabriele Gori, spinto verso la porta d’uscita, complici le tante offerte arrivate sulla scrivania del ds Mario Aiello in questa sessione di mercato. L’Avellino conta di chiudere la cessione dell’ex Fiorentina entro la giornata di mercoledì, così da non rovinare l’equilibrio costruito all’interno dello spogliatoio biancoverde.

Su Gori, sono in pressing Pescara e Triestina in Serie C, con gli abruzzesi in leggero vantaggio, nonostante il momento complicato vissuto dall’undici di Baldini. In B, invece, è spuntato l’interesse del Sudtirol, che cerca rinforzi per centrare l’obiettivo salvezza. Gli altoatesini proporrebbero un anno in meno di contratto al classe ’99, rispetto ad un accordo fino al 2027 messo sul piatto dalla società di Sebastiani e dal ds Pasquale Foggia.

Milan Futuro, non solo acquisti: Cuenca può salutare

Non solo acquisti per il Milan Futuro, che sta operando una parziale rivoluzione in questo mercato di gennaio. Dopo aver ingaggiato calciatori del calibro di Magrassi e Camporese, utili a conferire esperienza, gol e affidabilità ad un organico molto giovane, la formazione di Daniele Bonera potrebbe presto salutare uno dei suoi talenti migliori.

Si tratta di Hugo Cuenca, esterno classe 2005 che è in scadenza di contratto con i rossoneri e non ha intenzione di rinnovare. Come confermato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il calciatore preferirebbe approdare in Spagna nell’immediato futuro, scartando di fatto l’ipotesi di un suo inserimento nell’affare Gimenez, che vede coinvolti Feyenoord e Milan.