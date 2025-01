Pescara: 2025 da incubo, Crisi Casertana, Taranto all’ottavo ko di fila

Serie C, i risultati del sabato della 22a giornata di campionato. Il Pescara non sa più vincere e chiude tra i rimpianti. Male Casertana e Taranto

La Serie C ieri ha vissuto una ricca giornata di anticipi. E’ in corso infatti la 22a giornata del terzo campionato nazionale, con il turno che verrà concluso tra oggi e domani. Andiamo a ripercorrere tutto ciò che è accaduto nell’intenso sabato di calcio, tra un Pescara che non ha realmente ancora accolto il 2025, una Casertana in crisi profonda e un Taranto che non riesce ad uscire dal tunnel.

Girone A: spettacolo tra Trento e Atalanta U23

La Triestina non vuole rassegnarsi alla retrocessione e da quando in panchina c’è Attilio Tesser ha tutti gli argomenti per combattere. Gli alabardati hanno ottenuto 3 punti di rigore contro il Caldiero che valgono il quartultimo posto (doppietta di Olivieri). Pirotecnico 2-2 tra Trento e Atalanta U23: i gialloblù aprono e chiudono con Di Carmine e Di Santo, nel mezzo le reti bergamasche di Kraja e Bernasconi. Palombi regala il successo all’Alcione sul campo del Renate.

Il Novara affossa la Virtus Verona 3-0 (doppietta Ongaro e Calcagni). Lumezzane on fire contro il Lecco: il 4-0 inflitto dai rossoblù mette in seria discussione la panchina di Volpe. Le reti sono state siglate da Pannitteri, Monachello (doppietta) e Ferro. Bene pure la Pro Vercelli che va sotto ma rimonta sul Giana: a Stückler, poi espulso, rispondono De Marino e Comi.

Girone B: Ternana prima almeno per una notte

Ascoli-Entella avrà una spettatrice d’eccezione. Si tratta della Ternana che col 2-1 sul Gubbio si porta in vetta alla classifica almeno per una notte. Cicerelli e Romeo firmano l’uno-due al quale arriva la replica inutile di D’Ursi su calcio di rigore. Il Pescara non riesce più a vincere: lo 0-0 col Rimini porta dietro numerosi rimpianti per una squadra che non trova più i 3 punti dal 21 novembre. Nella lotta salvezza il Pontedera batte di misura il Sestri Levante con la rete di Ianesi.

Girone C: Casertana e Taranto in difficoltà

Trionfo importante per il Picerno che si porta in zona playoff. I melandrini passano in casa della Casertana con il gol di Guerra e infliggono ai campani la quarta sconfitta consecutiva. L’era Pavanel non è insomma iniziata nel modo migliore, peraltro il neo tecnico non è andato in panchina per squalifica lasciando spazio al vice Zeoli. Non è che vada meglio, anzi, al Taranto che contro il Messina ha subito l’ottavo ko di fila. Di Luciani la rete da tre punti per la compagine siciliana.