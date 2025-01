Serie C, l’Inter accelera nel progetto della squadra B ma per la Lega Pro potrebbe essere un disastro

Prende forma il progetto Under 23 nerazzurro, pronto per il lancio nella prossima stagione: ora si cerca il campo di gioco, mentre il calciomercato è già in fermento

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Dopo Milan, Juventus e Atalanta, anche l’Inter si appresta ad abbracciare il progetto delle seconde squadre. Il club di Viale della Liberazione lavora per il debutto dell’U23 nella prossima stagione, con le prime indiscrezioni che riguardano lo stadio, il possibile allenatore e i primi obiettivi di mercato. Contestualmente, la Lega Pro sarà chiamata a rivedere il criterio di distribuzione delle seconde squadre, considerando che al momento si conta già una squadra per girone. Altrettanto importante sarà tenere sotto controllo l’evoluzione di Turris e Taranto, attualmente in bilico.

Inter U23, al via i preparativi per il nuovo progetto

Beppe Marotta si è sempre dichiarato favorevole e convinto sostenitore del progetto delle seconde squadre. Ora l’Inter è al lavoro per concretizzarlo: sarà Dario Baccin, braccio destro del direttore sportivo Piero Ausilio, il referente e responsabile della seconda squadra nerazzurra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il focus, al momento, è anche sulla scelta della futura casa dell’U23. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le ipotesi principali portano allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, mentre l’alternativa potrebbe essere l’U-Power Stadium di Monza. Intanto, c’è già un primo nome in pole per la guida tecnica: si tratta di Christian Chivu, ex difensore nerazzurro che ha già allenato la Primavera.

In quale girone giocherà l’Inter U23?

Con l’ingresso dell’Inter U23, la Lega Pro dovrà necessariamente rivedere la distribuzione delle seconde squadre per garantire un bilanciamento competitivo tra i gironi, considerando la presenza di Juventus, Milan e Atalanta già assegnate rispettivamente a un girone ciascuna e la compilazione dei gironi nella prossima stagione potrebbe essere un vero e proprio incubo.

Nel frattempo, particolare attenzione sarà rivolta al girone C, dove Turris e Taranto, ultime in classifica, attraversano un momento molto delicato. Le difficoltà sono state aggravate dalla decisione della Co.Vi.So.C., che ha imposto blocchi al mercato in entrata. Va inoltre ricordato che il regolamento consente l’iscrizione di una nuova squadra in Lega Pro solo in caso di mancata iscrizione di un’altra società.

Inter U23, primi nomi sul mercato

Intanto, per l’Inter U23 si pensa già al mercato, con alcuni primi nomi che potrebbero far parte della futura rosa. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Thomas Perez, centrocampista centrale classe 2005, e Mateo Silvetti, ala d’attacco classe 2006. Entrambi sono attualmente in forza al Newell’s Old Boys, squadra della prima divisione argentina dove è cresciuto Lionel Messi. Entrambi fanno parte della Nazionale Argentina U20.