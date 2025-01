Il Milan pensa al Futuro: chi è Magrassi, il nuovo bomber primo acquisto di gennaio

Il primo giorno del mercato di gennaio regala ai rossoneri un rinforzo importante in attacco: può far coppia con Camarda o sostituirlo

In attesa di rinforzare la prima squadra di Sergio Conceiçao, la dirigenza guidata da Zlatan Ibrahimovic regala un acquisto importante al Milan Futuro di Daniele Bonera. Il primo giorno del mercato di gennaio ha portato in dote Andrea Magrassi, bomber pronto a scendere dalla Serie B per guidare la risalita della formazione U23 rossonera, impegnata nel girone B della Lega Pro.

Milan Futuro, ufficiale l’arrivo di Andrea Magrassi

Il Milan Futuro riparte da Andrea Magrassi. L’attaccante classe ’93 arriva a titolo definitivo dal Cittadella, dove ha faticato a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa stagione sportiva. Accostato anche ad Avellino e Triestina all’alba di questa sessione di mercato, l’ex Virtus Entella ha scelto il prestigio della maglia rossonera, nonostante i soli 16 punti all’attivo e il terzultimo posto in classifica.

“AC Milan – si legge nella nota ufficiale del club rossonero – comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Andrea Magrassi da AS Cittadella. L’attaccante, nato a Dolo il 6 febbraio 1993, cresciuto nelle giovanili di Venezia e Brescia, entra a far parte della rosa di Milan Futuro”.

Chi è Andrea Magrassi, percorso e caratteristiche dell’attaccante

Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, Andrea Magrassi è il classico attaccante d’area di rigore, complice una struttura fisica importante, dall’alto del suo 1.94m. Superata la soglia dei 31 anni, ha deciso di scendere di categoria per rilanciarsi con la maglia del Milan Futuro, preferendo il gruppo B e i colori rossoneri, al di là di numeri e classifica.

Sarà al centro del progetto tecnico di Daniele Bonera, al pari di Simone Guerra (classe ’89) tra le fila della Juventus Next Gen. Un’operazione molto simile, per carta d’identità e modalità. Magrassi, un giocatore che ha vestito tantissime maglie in carriera: dalle prime esperienze con le Rondinelle alle parentesi con Portogruaro e Padova, passando per Real Vicenza e Martina Calcio, fino ad arrivare al trasferimento in Portogallo all’Olhanense.

Poca fortuna in terra lusitana ed ecco l’immediato ritorno in Italia. Tutto in salsa veneta, tra Mestre e Calvi Noale, due esperienze intervallate da alcuni mesi nel Lazio all’Ostiamare, società in cui è cresciuto Daniele De Rossi. Si guadagna la Serie C grazie all’annata con il Matelica, il cui titolo sarà poi acquistato dall’Ancona tra i Pro. 18 gol in 32 apparizioni con i biancorossi, un ottimo bottino.

Parte la scalata alla B. Nonostante qualche scelta sbagliata, tra Ravenna e Cava de’ Tirreni, si costruisce uno status importante a suon di gol, diventando un punto di riferimento nelle piazze di Pontedera e Chiavari, sponda Virtus Entella. Dalla Liguria al Veneto, è un attimo. Il Cittadella scommette su di lui e lo porta in cadetteria, dove gioca ma non segna con regolarità. Un gol la prima stagione, quattro la seconda. E quest’anno è ancora a secco. Ora, una delle ultime grandi occasioni: il Milan Futuro.

I numeri di Andrea Magrassi in Serie C

In Serie C, Andrea Magrassi è ormai un volto noto. 40 gol e 8 assist in Lega Pro per lui, che ha collezionato più di 150 presenze in questa categoria e adesso è pronto a rilanciarsi con il Milan Futuro, squadra che potrebbe perdere Francesco Camarda, qualora venisse convocato con continuità anche da Sergio Conceicao.

Magrassi, del resto, è una prima punta e può sostituire il gioiello classe 2008. Difficile ma non impossibile una loro convivenza, per caratteristiche ed una differenza d’età che potrebbe renderli complementari, fra trucchi del mestiere e spensieratezza del giovane talento.