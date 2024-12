Camarda e Zeroli non bastano, Milan Futuro ko: Inglese fa volare Catania con tre gol

L'under 23 rossonera inciampa in una brutta sconfitta. Pari senza reti tra Pescara e Ternana (in testa con l'Entella), tripletta di Inglese a Catania

Il 20° turno del campionato di Lega Pro, il 1° del girone di andata, si concluderà stasera con l’unico posticipo in programma: Trapani-Foggia (c’è attesa per il ritorno da avversario di Eziolino Capuano, che in questa stagione, prima del Trapani, ha guidato il Foggia).

Intanto ieri si sono disputati 14 incontri. Nel girone A prende il largo il Padova: 1-0 a Trento e contemporaneo 0-0 del Vicenza a Gorgonzola contro la Giana Erminio. Nel girone B è terminato in parità lo scontro al vertice tra Pescara e Ternana (0-0). Ne ha approfittato l’Entella, prima assieme alle due avversarie.

Ancora un ko per il Milan Futuro, nonostante Zeroli e Camarda. Nel girone C, vittorie importanti per Avellino (1-0 al Picerno), Potenza (2-1 al Messina) e Catania (4-0 al Sorrento, con tripletta di Inglese).

Lega Pro, 20^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A non ammette soste la fuga del Padova, ora a +10 sul Vicenza, fermato sullo 0-0 dalla Giana Erminio (ma poteva andare peggio ai veneti, la Giana ha sbagliato un rigore con Lamesta e colpito due legni). A Trento, davanti a oltre 700 tifosi padovani, la capolista liquida la formazione di casa grazie a un gol di Liguori al 18’ del primo tempo: 17^ vittoria in 20 gare di campionato per la squadra di Andreoletti, sempre più regina del girone.

Con un rigore di Fossati e una punizione di Mustacchio, l’Albinoleffe espugna il campo del Caldiero Terme, fresca semifinalista di Coppa Italia. Sullo 0-1, il neo-entrato Filiciotto ha calciato fuori un rigore, entrambe le squadre hanno chiuso in 10 uomini, espulsi Fossati (21’ st) e Gecchele (29’ st). Vittoria di misura della Pergolettese che sul filo di lana batte 1-0 la Pro Vercelli e si tira momentaneamente fuori dalla zona playout: a segno Bignami al 4’ di recupero, traversa di Comi per la Pro Vercelli.

Lega Pro, 20^ giornata, i risultati del girone B

Nel girone B, Pescara e Ternana, le prime due della classe, si annullano in uno 0-0 che fa felice soprattutto l’Entella, che grazie al 2-1 ottenuto sul campo del Milan Futuro raggiunge le due rivali in testa alla classifica. All’Adriatico, davanti a 12.000 spettatori, è la Ternana a sfiorare il successo con le conclusioni di Curcio e Cianci parate da Plizzari. A Solbiate Arno non bastano Zeroli (a segno per il provvisorio 1-1) e Camarda al Milan Futuro, per fermare l’Entella, che vince la partita grazie all’autorete di Zukic e al colpo di testa di Corbari sull’assist di Guiu.

La Torres si aggiudica lo scontro diretto per il 4° posto espugnando Pesaro (la Vis aveva vinto le ultime 4 partite). Accade tutto nella ripresa: marchigiani avanti con Coppola, ma raggiunti dopo 2 minuti da Fischnaller. A cavallo della mezzora, in 2 minuti, la Torres vince la partita: gol e assist a Fischnaller (doppietta personale) per il subentrato Varela.

L’Arezzo espugna Campobasso e raggiunge la Vis Pesaro in classifica: agli uomini di Troise basta un rigore di Pattarello per vincere la partita. Sono terminate in parità Perugia-Pianese (1-1, reti e di Mignani per gli ospiti e Matos per gli umbri) e Rimini-Carpi (0-0, tre legni colpiti, due dai padroni di casa).

Lega Pro, 20^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C, l’Avellino e il Potenza raggiungono il Cerignola al 3° posto, a -5 dalla capolista Benevento (nel mezzo c’è il Monopoli). Gli irpini regolano di misura il Picerno, con un’inzuccata di Cionek – entrato 2 minuti prima – a fine primo tempo. Il Potenza ribalta il Messina, avanti con Petrungaro, grazie alle reti di Rosafio e Castorani (5° stop nelle ultime 6 giornate per i peloritani).

Poker del Catania al Sorrento nel segno di Roberto Inglese, che si scatena nella ripresa con una tripletta. Fa gol anche Stoppa nel giorno del debutto del 16enne Butano tra i pali degli etnei. Il Giugliano supera il Taranto fanalino di coda (0-2): Giorgione sblocca al 33’ della ripresa, Masala raddoppia 2 minuti più tardi.