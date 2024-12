Milan Futuro condannato dall’arbitro, che svista: il Foggia è rinato con Zauri, poker di Pattarello

Serie C: il Milan Futuro perde e contesta l'arbitro per un fallo su Nava sul primo gol della Vis Pesaro. Risale il Foggia di Zauri, 4 gol di Pattarello dell'Arezzo, 1-1 in Ternana-Entella

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Si sono disputate ieri 11 partite della 19^ e ultima giornata del girone di andata del campionato di Lega Pro. Sconfitta e polemiche per il Milan Futuro, condannato al ko dalla svista dell’arbitro Gangi di Enna sul primo gol della Vis Pesaro, viziato dal fallo di Paganini sul portiere rossonero Nava, lasciato correre fino al gol segnato da Okoro.

Nelle altre gare di ieri, ha pareggiato la Feralpisalò (gol di Pilati al 95’ contro l’Arzignano), senza vincitori né vinti Ternana-Entella (1-1, umbri primi col Pescara). Show di Pattarello: 4 gol dell’attaccante dell’Arezzo nel 4-2 alla Pianese. Continua la risalita del Foggia di Luciano Zauri: 1-0 al Picerno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lega Pro, 19^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A regna l’equilibrio: tre partite giocate, altrettanti pareggi. Si salva in extremis la Feralpisalò, che perde ancora più terreno dal Padova (-15, biancoscudati con una gara in meno) e dal Vicenza (-10) complice l’1-1 interno contro l’Arzignano. Ospiti in vantaggio con una prodezza di Lunghi, che beffa il portiere gardesano direttamente da centrocampo, imitando Adams in Empoli-Torino. Di Molfetta si fa parare un rigore da Boseggia in apertura di ripresa, ma il pareggio arriva comunque al 5’ di recupero: sponda di Maistrello e guizzo del difensore Pilati.

Negli altri due incontri di ieri, pirotecnico 2-2 nello scontro salvezza Caldiero Terme-Union Clodiense (vantaggio ospite con Biondi, doppietta di Cazzadori per i padroni di casa e pareggio di Serena al 43’ della ripresa). E’ terminata 1-1, invece, Pro Patria-Pergolettese. Tutto in pochi minuti: apre Basili, pareggia Bashi per i locali (errore dal dischetto di Pitou, il terzo su 5 rigori calciati dalla Pro Patria).

Lega Pro, 19^ giornata, i risultati del girone B

Nel girone B occasione mancata per Ternana ed Entella, che si annullano nell’1-1 maturato al “Liberati”: gli umbri agguantano il Pescara al primo posto (domenica è in programma lo scontro diretto in terra abruzzese) nonostante l’inferiorità numerica (espulso il portiere Vannucchi al 23’ del primo tempo) e il gol del vantaggio dei liguri ad opera di Guiu alla mezz’ora. Nel finale ci pensa Aloi a ripristinare l’equilibrio con un bel colpo di testa su assist di Martella.

Urla il Milan Futuro, senza Jimenez e Liberali “prestati” al Milan, che perde 2-1 in casa della Vis Pesaro (quarta vittoria di fila e 4° posto per i marchigiani) e contesta l’arbitro Gangi di Enna per il primo gol subito da Okoro a inizio ripresa (possibile fallo di Paganini su Nava in uscita). I rossoneri pareggiano con Longo, ma vengono infilati nel finale da Cannavò.

Frena ancora la Torres, che non va oltre lo 0-0 interno contro una Lucchese in crisi (palo di Fischnaller per i sardi). Show di Pattarello in Arezzo-Pianese 4-2: l’attaccante amaranto segna tutte e 4 le reti dei suoi (la seconda su rigore) e rovina l’esordio di Formisano sulla panchina della Pianese (inutile la doppietta di Mignani).

Si ferma il Perugia, battuto dal Pontedera: 2-1 per gli uomini di Menichini, che ringraziano la doppietta di Italeng. Di Montevago, per gli umbri, la rete della bandiera. Pareggio all’esordio per Gaetano Fontana, neo-tecnico del Gubbio: 1-1 contro la Spal, passata in vantaggio nel primo tempo con il difensore Arena e ripresa al 95’ da Tommasini.

Lega Pro, 19^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C, tutto facile per il Monopoli, che archivia la pratica Taranto con un perentorio 4-0: a segno Grandolfo, due volte Bruschi e Pace. Rossoblù contestati al ritorno in città, il pullman della squadra è stato colpito da qualche sasso lanciato dagli inviperiti sostenitori tarantini, senza riportare conseguenze. Sempre più complicata la situazione del Taranto dentro (ultimo posto con 3 punti e -10 di penalizzazione) e fuori dal campo: il closing per il passaggio di quote da Massimo Giove alla Apex sembra essere sfumato a poche ore dal termine ultimo per i pagamenti di stipendi e contributi.

Risale la china il Foggia, che coglie il 6° risultato utile consecutivo in altrettante partite giocate sotto la gestione di Luciano Zauri) piegando il Picerno allo “Zaccheria”. I lucani sfiorano la rete nel primo tempo, con Petito e Bernardotto, ma vengono puniti da un colpo di testa di Parodi sull’angolo di Salines. Il 19° turno del campionato di Lega Pro terminerà in serata con l’unico posticipo in programma: Latina-Cerignola (ore 20.30).