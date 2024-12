Festa Altamura rovinata, Avellino super, Rolfini si porta il pallone a Vicenza

La tripletta di Rolfini rilancia il Vicenza (3-0 al Trento), il Renate supera la Pro Vercelli, tutto quello che è successo negli anticipi di serie C

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Il 19° e ultimo turno del girone di andata del campionato di Lega Pro si è aperto ieri con 4 anticipi: vittorie larghe per Vicenza (3-0 al Trento, tripletta di Rolfini) e per l’Avellino, che ha rovinato la festa del Team Altamura e l’inaugurazione del rinnovato stadio di casa, vincendo 3-1. Nel girone A, successo di misura del Renate contro una buona Pro Vercelli (1-0) e pareggio tra Pineto e Rimini nell’anticipo del girone B.

Anticipi 19° turno, i risultati del girone A

Nel girone A si sono disputati 2 anticipi del 19° turno del girone di andata di Lega Pro. Pronto riscatto del Vicenza, reduce dal ko a Trieste: super Rolfini, autore di una tripletta che gli ha permesso di portar via a casa il pallone della gara, ha regalato il 5° successo di fila al “Menti” spazzando via il Trento, al 2° stop consecutivo dopo la lunga imbattibilità.

Vantaggio biancorosso al 5’ e raddoppio in chiusura di prima frazione. A metà ripresa arriva la terza rete dell’attaccante, a rilanciare le ambizioni di primato del Vicenza, a -2 dal Padova, che ha giocato due gare in meno (mercoledì recupererà la gara contro l’Union Clodiense non disputata 6 giorni fa per maltempo).

Nell’altro anticipo vittoria di misura del Renate, che sale al 4° posto grazie al guizzo di Plescia in apertura di gara contro una buona Pro Vercelli, meritevole almeno del pareggio: 3 parate decisive di Nobile su Comi.

Anticipi 19° turno, i risultati del girone B

Nel girone B si è disputato un solo incontro, terminato in parità. Il Pineto scappa con Gambale, a segno nel primo tempo, ma viene riagguantato dal Rimini poco dopo la mezzora della ripresa dal rigore segnato da Ubaldi e concesso per un fallo di Ienco su Garetto. Con questo pareggio il Rimini si conferma al 7° posto, con il 3° risultato utile di fila, mentre il Pineto bracca Pianese e Campobasso in ottava posizione.

Anticipi 19° turno, i risultati del girone C

Nel girone C, l’Avellino ha rovinato la festa al Team Altamura, che alla presenza del Ministro dello sport, Andrea Abodi e del presidente della Lega Pro, Matteo Marani ha presentato il rinnovato stadio “Tonino D’Angelo”, oggetto di restyling dopo la promozione in Serie C dei murgiani.

All’esordio tra i professionisti nell’impianto di casa, il Team Altamura ha sbloccato il risultato con un colpo di testa di Rolando, ma è stato rimontato nel primo tempo dal destro sul primo palo dell’olandese Redan, favorito dall’errore nel rilancio del portiere Viola.

A inizio ripresa sorpasso irpino ad opera di Patierno e nel recupero, dopo aver rischiato di prendere gol al 90’ (palo di Minesso), è arrivato il definitivo 3-1 di Gori. Seconda posizione per l’Avellino a 5 punti dal Benevento capolista, in campo oggi.

Lega Pro, 19° turno, le gare di oggi

Oggi si disputeranno altri 13 incontri del 19° turno di campionato. Nel girone A, alle ore 15, si giocheranno Atalanta Under 23-Lecco e Novara-Triestina. Alle 17.30 toccherà a Giana Erminio-Alcione Milano e Padova-Lumezzane.

Nel girone B, alle ore 15 è in programma Legnago-Ascoli; alle 17.30 c’è Sestri Levante-Carpi, chiude il sabato Campobasso-Pescara. Nel girone C, alle ore 15 si giocheranno Casertana-Trapani (esordio sulla panchina dei siciliani per Eziolino Capuano), Juventus U23-Messina, Sorrento-Cavese e Turris-Crotone; alle 17.30 si disputeranno Benevento-Giugliano e Catania-Potenza.