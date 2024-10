Baldini, l’abbraccio a Di Carlo 17 anni dopo il calcione ma in campo il Pescara batte l’Ascoli e vola

Il Padova vince il derby contro il Vicenza e difende il primo posto. Al Sud, vittoria del Catania contro la Casertana: tutti i risultati

Tante sorprese nella ricca domenica di Serie C. L’ottava giornata di Lega Pro si chiuderà questa sera con i tre posticipi, uno per girone. In campo FeralpiSalò-AlbinoLeffe, Ternana-Campobasso e Crotone-Avellino.

Il Padova vince il derby, prima vittoria per la Pro Patria

All’Euganeo, di fronte a circa settemila spettatori, il Padova si è aggiudicato il derby contro il Vicenza grazie al gol di Liguori realizzato prima dell’intervallo, consolidando il primo posto in classifica. Dopo quattro sconfitte consecutive, è tornata alla vittoria la Virtus Verona, che si è imposta per 0-3 contro la Caldiero Terme, con le reti di Rispoli, De Marchi e Juanito Gomez su rigore. Prima vittoria in campionato per la Pro Patria che ha vinto per 1-2 contro la Clodiense: gol di Ferri e Mehic in apertura, con Vitale che ha accorciato solo nei minuti di recupero.

Il Pescara conferma il primato, poker del Perugia

In attesa del posticipo tra Ternana e Campobasso, l’Entella è momentaneamente al secondo posto della classifica dopo la vittoria per 3-1 contro il Legnago. La squadra di Gallo indirizza subito la gara con i gol di Castelli, Di Mario e Corbari. I padroni di casa, rimasti in inferiroità per tutto il secondo tempo per effetto del doppio giallo a Zanandrea, hanno accorciato troppo tardi con Svideroschi su rigore.

Colpo esterno dell’Arezzo sul campo della Torres: decisiva la doppietta di Ogunseye, con i sardi che hanno chiuso la gara in inferiorità dopo l’espulsione di Zaccagno e l’esterno Zambataro tra i pali. Poker del Perugia che stende la Lucchese, con la rete nel primo tempo di Lisi su rigore e i gol di Ricci, Di Maggio e Mezzoni nella ripresa. Prima vittoria alla nuova proprietà, arrivata nonostante l’espulsione al 23′ del secondo tempo di Bacchin.

Dopo cinque giornate, è tornato alla vittoria anche il Gubbio sul campo del Pineto: padroni di casa in vantaggio con Bruzzaniti e poi ribaltati da Tozzuolo e Tommasini su rigore. Infine, grande spettacolo prima e durante il match tra Ascoli e Pescara, con l’abbraccio della riconciliazione tra Di Carlo e Baldini dopo diciassette anni dal famoso ‘calcione’. Sul campo, di fatto, hanno vinto i biancazzurri, difendendo il primato: dopo la risposta di Corazza al vantaggio di Vergani, l’ex Bentivegna ha siglato la rete definitiva. Nel finale, espulso Caccavo.

Tris del Cerignola, pari tra Benevento e Messina

Il Catania ha ribaltato la Casertana e raggiunto quota 15 punti in classifica. Dopo il botta e risposta tra Mancini e Guglielmotti, gli etnei sorpassano i campani con le reti di Jimenez e Inglese. Gli stessi punti, finora, li ha conquistati anche l’Audace Cerignola, che chiude la pratica Turris con un tris: doppietta di Salvemini e rete di Bianchini.

Successo di misura per il Giugliano contro il Latina grazie alla rete su punizione di De Rosa. Tra Sorrento e Trapani succede tutto nel primo tempo, con Silvestri che ha risposto al vantaggio iniziale di Musso. I campani non sono riusciti ad approfittare della superiorità numerica dopo l’espulsione di Benedetti a inizio secondo tempo. Infine, solo 0-0 tra Benevento e Messina.

