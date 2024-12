Juventus Next Gen: rimonta spettacolare col Cerignola, crisi Casertana

Il riepilogo di tutto quello che è accaduto ieri in Serie C, con gli anticipi della 20a giornata di campionato: Renate inarrestabile, delusione Lecco

La Serie C sta per salutare il 2024. Alcune squadre lo hanno già fatto ieri, con gli anticipi del sabato del torneo. In totale se ne sono giocati nove che hanno contribuito a riscrivere parzialmente le classifiche dei tre gironi. Anche oggi è una giornata importante nella quale spicca indubbiamente il big match tra Pescara e Ternana. Ma andiamo a riepilogare tutto quello che è accaduto nelle scorse 24 ore tra la conferma della crisi della Casertana e una Juve Next Gen viva come noi.

Girone A: in attesa delle prime vince la FeralpiSalò

Le prime due della classe non sono ancora scese in campo. Intanto però la FeralpiSalò ha fatto la sua parte blindando il terzo posto attraverso il successo di misura ottenuto a Novara. A regalare i tre punti ai leoni del Garda è un gol di Maestrelli. Alle loro spalle continua a viaggiare a vele spiegate il Renate che batte la Pro Patria per 1-0 con marcatore Vassallo. La Virtus Verona distrugge il Lumezzane con un 3-0 favorito dal rosso iniziale a Dalmazzi. Delusione Lecco che non va oltre il pari 1-1 con la Clodiense. L’Arzignano spegne il fuoco della Triestina annichilendola con un perentorio 3-0.

Girone B: torna a vincere il Sestri Levante

Buona la prima di Diego Longo sulla panchina del Sestri Levante. I corsari non vincevano una partita da fine settembre ma al Sivori riescono a battere per 2-1 il Gubbio in rimonta. I gol arrivano tutti nella ripresa. Rocchi illude gli ospiti con la rete del vantaggio ma l’espulsione di Tozzuolo guasta irrimediabilmente i piani dei rossoblù di Fontana. Così arriva prima il pari di Clemenza e quindi il sigillo che completa la rimonta ad opera di Parravicini.

Girone C: show tra Audace Cerignola e Juve

Pari e spettacolo tra l’Audace Cerignola e la Juventus Next Gen con la gara che si conclude con un pirotecnico 3-3. Per i bianconeri si tratta quasi di una piccola vittoria, dato il doppio svantaggio e la necessità di dover compiere un’impresa per rimontare. E dire che la Vecchia Signora si era anche portata avanti con Palumbo, prima di essere raggiunta e sorpassata dalle reti di Visentin, Tascone e Salvemini. A rimettere le cose a posto per gli ospiti, salvando Brambilla, ci hanno pensato Afena-Gyan e Semedo. Vince il Crotone che passa 3-1 ad Altamura. Il Latina batte 2-0 la Casertana: secondo ko di fila per i campani.