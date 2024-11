Milan Futuro, Zeroli fa il fenomeno ma non basta: la Juve Next Gen affonda anche con Brambilla

Sedicesima giornata di Serie C 2025/25: i risultati delle undici gare dei tre gironi. Stasera tre posticipi chiuderanno il turno

Procede a ritmi spediti il campionato di Serie C 2024/25. Ecco i risultati delle gare della domenica valide per la sedicesima giornata. Il turno si chiuderà con i tre posticipi del girone B. Stasera alle 20:30, in campo Carpi-Ternana, Lucchese-Pontedera e Pescara-Pineto.

Vince ancora l’Alcione, colpi esterni di Novara e Pergolettese

Continua a vincere l’Alcione, questa volta contro la Pro Patria, grazie alle reti nel primo tempo di Marconi e Palombi, inanellando il secondo successo consecutivo. Colpo esterno del Novara contro l’Arzignano con un gol per tempo: reti di Morosini e Basso, da segnalare la traversa colpita da Antoniazzi per i veneti. Festeggia anche la Pergolettese, che ha mandato ko la Virtus Verona: doppietta di Tonoli nel primo tempo, nella ripresa i rossoblù hanno accorciato le distanze con Caia e Juanito Gomez ha sprecato la chance del pari facendosi parare il penalty.

Non si ferma l’Entella, stasera i tre posticipi

L’Entella, in attesa degli impegni di Pescara e Ternana, si piazza al secondo posto della classifica del girone B dopo il tris calato nel match contro il Campobasso (reti di Di Noia, Franzoni e Santini su rigore). Rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria il Milan U23 che non va oltre il 2-2 contro il Sestri Levante: rossoneri avanti due volte con Zeroli, ma raggiunti prima da Durmush, poi da Parravicini. Ritrova il successo dopo 11 giornate grazie alla vittoria di misura contro il Gubbio: decisivo l’autogol di Pirrello, con gli umbri che hanno chiuso il match in nove per effetto delle espulsioni di Iaccarino e Corsinelli. Tra Pianese e Legnago è terminata con il risultato finale di 1-1: la sblocca Ruggeri, risponde Mastropietro in pieno recupero.

Sprofonda ancora la Juve, vola il Cerignola

Non si ferma più il Cerignola che vola al secondo posto grazie al 3-1 rifilato alla Cavese. Doppietta di Jallow nel primo tempo, i campani provano a riacciuffare il match accorciando le distanze con Peretti, ma dal 24’ della ripresa pagano il doppio giallo a Vitale, con Salvemini che nel finale ipoteca la vittoria.

Terza vittoria consecutiva per il Crotone che stende con il risultato di 2-1 la Juve Next Gen: autogol di Puczka e rete di Ovisach, poi Guerra accorcia le distanze per i bianconeri – cui non è bastato il cambio di tecnico da Montero a Brambilla – ma senza agguantare il pari. Al Sorrento, impegnato sul campo del Messina, basta la rete di Bolsius nella ripresa per portare a casa i tre punti. Seconda vittoria in tre turni per il Foggia che vince sul campo della Turris: succede tutto nel primo tempo, con i corallini che la sbloccano con Castellano e i rossoneri che la ribaltano con la doppietta di Millico.