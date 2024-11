L’arbitro falsa Padova-Lecco, Casertana gelata al 93’, Avellino-Catania pari-spettacolo

Ben undici partite tra gli anticipi del sabato della 16a giornata del torneo di Lega Pro. I match hanno toccato tutti e tre i gironi

Cosa è successo nel sabato di Serie C? Di tutto, con 11 partite giocate che hanno toccato tutti e tre i gironi e che hanno coinvolto anche due capolista. Nella 16a giornata del torneo, il Padova e il Benevento sono riusciti a portare a casa i tre punti ma tra le polemiche nel caso dei veneti. Tra Avellino e Catania, invece, il match è terminato in parità ma con sommo divertimento degli spettatori neutrali. La Casertana si fa beffare nel finale e fa 1-1 col Giugliano.

Girone A: il caso di Lecco-Padova

Si può discutere un 3-0? Nel caso di Lecco-Padova probabilmente sì, perché il successo degli ospiti prende il via da un episodio quanto meno particolare. C’è punizione per i manzoniani, la posizione dell’arbitro Mirabella la ostacola in modo evidente e i biancoscudati segnano in contropiede. Dopo il gol di Liguori arrivano poi il bis e il tris di Bortolussi e Delli Carri. Determinante per i lombardi anche l’espulsione di Krilla.

Gli altri match del gruppo

Colpaccio della Feralpisalò sul campo del Lumezzane: il 3-1 permette ai gardesani non solo di prendersi il derby ma anche di confermarsi in terza posizione alle spalle del Vicenza. 14esimo risultato utile per il Trento che liquida 2-0 il Giana grazie a Di Carmine e Vetturini. Stesso punteggio anche per l’Atalanta U23 che batte il Caldiero con Vlahovic e De Nipoti. Albinoleffe corsaro a Vercelli: a bersaglio Baroni (figlio del mister della Lazio) e Zoma.

Girone B: la Spal ha messo il turbo

Chiamatela pure resurrezione Spal. Grazie al terzo successo consecutivo, la squadra di Ferrara si allontana sensibilmente dalla zona retrocessione risollevando la propria classifica. I biancazzurri vincono di misura con la Torres grazie ad un gol a dieci minuti dalla fine dell’ex juventino Marcel Buchel con una punizione che beneficia di una deviazione della barriera. Occhio, invece, ai sardi al secondo ko di fila.

Girone C: spettacolo tra Avellino e Catania. Vince il Benevento

Il Benevento fa il proprio dovere contro il Taranto in un classico testa-coda. I campani vincono 2-0 con reti di Starita e Talia nella ripresa. Il Monopoli passa a Cosenza con un gol di Grandolfo e si porta al secondo posto. Il pari tra Avellino e Catania nel pirotecnico 2-2 diverte gli appassionati di calcio ma scontenta le due squadre che perdono così contatto con la vetta. Doppietta di Redan per i lupi e reti di D’Andrea e Stoppa per gli ospiti. Il Trapani umilia il Latina con un perentorio 4-0. Beffa per la Casertana col Giugliano: al gol di Damian su punizione risponde ad un soffio dal fischio finale il subentrato D’Agostino.