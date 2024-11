E' un altro Crotone con Longo: travolto il Latina, nella Spal esordio con gol di 17enne della Guinea

Nel derby del girone C, il Benevento riacciuffa l'Avellino nel finale. Nel girone A, vince ancora il Vicenza e accorcia le distanze dal Padova

La quindicesima giornata di Serie C 2024/25 ha regalato grandi emozioni nel ricco programma domenicale. Al Sud, l’attesissimo derby campano tra Benevento e Avellino si è concluso con un vibrante 2-2. Nel girone B, la capolista Pescara non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro l’Arezzo, mentre nel girone A continua la crisi senza fine della Triestina, che non vince dallo scorso 24 agosto. Il turno si chiuderà con il posticipo del girone C tra Monopoli e Audace Cerignola, in programma questa sera.

Crisi nera Triestina, vince ancora il Vicenza

Il Vicenza conquista una vittoria importante imponendosi per 2-0 sulla Pro Vercelli, accorciando così il distacco dalla capolista Padova, ferma in questo turno a causa del rinvio della sfida contro l’Atalanta U23. Decisivi i gol dell’ex Della Morte e di Zonta. Ritorno al successo anche per la FeralpiSalò, che prosegue la sua risalita in classifica riscattando il ko subito contro il Trento. Gli uomini di Diana superano 2-0 una Triestina in piena crisi, a secco di vittorie dallo scorso 24 agosto. Le reti di Cavuoti e Pietrelli nel primo tempo chiudono la pratica e rilanciano i gardesani. Pari senza reti, infine, tra Novara e Clodiense.

Manita della Ternana, l’Entella supera la Torres

L’Arezzo rallenta il Pescara chiudendo il match sullo 0-0. Qualche rimpianto per gli amaranto, con la traversa colpita da Gucci e i due grandi interventi di Plizzari su Renzi e Lazzarini. Ne approfitta la Ternana, che accorcia le distanze dai biancazzurri (con una gara ancora da recuperare), rifilando una manita alla Lucchese: protagonista Cicerelli con una doppietta, a cui si aggiungono le reti di Corradini, Donnarumma e Casasola. Nel post-gara, il tecnico dei toscani Giorgio Gorgone ha rassegnato le dimissioni, respinte però dalla società.

Si tiene agganciata alla Ternana anche l’Entella, che supera di misura la Torres e la scavalca in classifica grazie al primo sigillo stagionale di Santini. Terza vittoria esterna stagionale per il Rimini, che espugna il campo del Sestri Levante con i gol di Falbo, Piccoli e Parigi. Basta una rete di Fossati nel primo tempo al Gubbio per piegare il Carpi e rilanciarsi in zona playoff, mentre la Spal centra la seconda vittoria consecutiva battendo la Legnago Salus in trasferta: decisive la doppietta di Mignanelli e il primo gol tra i professionisti all’esordio di Contè, giovane talento guineano di 17 anni.

Il Benevento riprende l’Avellino, successo dell’Altamura

Grande spettacolo nel derby campano tra Benevento e Avellino, con le due squadre che conquistano un punto a testa al termine di un emozionante 2-2. I giallorossi passano in vantaggio con Lanini, ma gli irpini ribaltano il risultato grazie alle reti dell’ex Frascatore e di D’Ausilio. A pochi minuti dal termine, però, Viviani, subentrato nella ripresa, trova il gol del definitivo pareggio.

Prosegue il momento positivo del Crotone, che cala il poker contro il Latina. Protagonisti Oviszach, Gomez (che fallisce anche un rigore nella ripresa), Silva e Tumminello, autori delle reti che regalano tre punti ai rossoblù che con Longo in panchina hanno cambiato marcia.

Si interrompe invece la striscia positiva del Taranto, travolto dalla Cavese con un secco 3-0 firmato dalle marcature di Loreto, Vitale e Sorrentino. Dopo tre pareggi consecutivi, torna alla vittoria l’Altamura, che supera il Messina per 2-1: decisivi i gol di De Santis e Leonetti su rigore, con Anatriello che accorcia le distanze per i siciliani. A complicare il tentativo di rimonta ospite, l’espulsione di Lia per doppia ammonizione al 30’ della ripresa.