Per la Vis Pesaro di Stellone impresa storica, Clotet e la Triestina a picco verso la D, il Vicenza non si ferma più

I marchigiani non espugnavano Rimini da 32 anni. Quarto successo di fila del Vicenza, prima gioia per Zauli a Perugia. La Triestina continua a perdere

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Si sono disputate le prime 5 gare del 16° turno del campionato di Lega Pro. Il Vicenza soffre nel finale ma riesce a spuntarla sull’Union Clodiense. Impresa della Vis Pesaro, che espugna Rimini dopo 32 anni di attesa e si prende il derby.

Continua a perdere la Triestina, beffata in casa dal Renate e sempre più sul fondo della classifica. Successi preziosi per il Perugia (contro l’Arezzo) e per il Picerno (sconfitto il Team Altamura).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Girone A, i risultati degli anticipi del 16° turno

Due gli anticipi disputati nel girone A di Lega Pro. Quarta vittoria consecutiva (l’11esima stagionale) per il Vicenza, che supera a fatica l’Union Clodiense al “Sandrini” di Legnago facendo leva sulle due reti segnate nei primi 10’ di gioco. Sblocca Carraro, al 3’, con un sinistro dal limite dell’area su suggerimento di Costa. Raddoppia Della Morte al 10’, sempre di sinistro.

Brzan tiene in partita l’Union, che a metà ripresa accorcia le distanze con Biondi e nel finale sfiora il pareggio con un tocco di punta di Scapin e un tiro al volo di Maniero, sventati dall’attento Confente. Per Stefano Vecchi il modo migliore per festeggiare il rinnovo fino al 2026 con il Vicenza.

Continua il “dramma” sportivo della Triestina, sempre più sul fondo della classifica, sorpresa al “Nereo Rocco” dal Renate, che non vinceva da un mese e mezzo. Alabardati sfortunati (due legni colpiti), puniti nel finale da Vassallo: 11esima sconfitta stagionale, la 3^ consecutiva per i friulani.

Girone B, i risultati degli anticipi del 16° turno

Nel girone B, la Vis Pesaro torna a vincere a Rimini dopo 32 anni di attesa e sale al 5° posto in classifica. La squadra di Roberto Stellone la spunta poco prima dell’intervallo, quando Coppola risolve in tap-in un angolo calciato da Di Paola. Inutili gli sforzi del Rimini, alla 4^ sconfitta tra le mura amiche.

Primo successo per Lamberto Zauli sulla panchina del Perugia, che si è imposto 2-0 sull’Arezzo: a segno nella ripresa Di Maggio, 19enne scuola Inter, e Montevago (su errore del portiere amaranto Lazzarini).

Girone C, i risultati degli anticipi del 16° turno

Nel girone C si è disputato un solo anticipo. Il Picerno s’è preso il 3° posto grazie al 2-0 con cui ha regolato un Team Altamura incerottato (6 assenti, tra cui bomber Leonetti squalificato). Protagonista di giornata l’esterno offensivo Energe, autore di una doppietta con un gol per tempo: sinistro chirurgico al 27’ e tocco in spaccata al 28’ della ripresa, su invito di Cardoni.

Lega Pro, gli anticipi di oggi del 16° turno

Si giocano oggi 11 incontri del 16° turno del campionato di Lega Pro. Nel girone A, alle ore 15 sono in programma: Atalanta Under 23-Caldiero Terme, Pro Vercelli-Albinoleffe e Trento-Giana Erminio. Alle 17.30 tocca a Lecco-Padova e Lumezzane-Feralpisalò.

Nel girone B l’unico anticipo odierno è Spal-Torres (ore 17.30). Nel girone C in campo quasi tutte le prime della classe. Alle ore 15 si giocano: Avellino-Catania, Taranto-Benevento e Trapani-Latina. Alle 17.30: Casertana-Giugliano e Potenza-Monopoli.