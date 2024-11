Serie A, le partite di oggi: dove vedere Verona-Inter e Milan-Juventus in tv e in streaming

La programmazione delle gare della 13esima giornata del campionato di Serie A 2024-25: di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Archiviata l’ultima sosta dedicata alle nazionali del 2024, la Serie A torna in campo per la 13a giornata e per chiudere il primo terzo di campionato. Si parte oggi con la sfida tra Hellas Verona e Inter, ma il piatto forte è senza dubbio il big match di San Siro, che vedrà protagoniste Milan e Juventus. Domenica spazio a Napoli-Roma.

La situazione in classifica prima della 13a giornata

Straordinario equilibrio in vetta alla classifica del campionato di Serie A, con il Napoli seguito a ruota da Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio e Juventus. I partenopei ospiteranno la nuova Roma di Claudio Ranieri, tornato sulla panchina giallorossa per sostituire l’esonerato Juric, e proveranno ad approfittare di un eventuale passo falso della squadra di Thiago Motta, impegnata al “Meazza” con il Milan di Fonseca. Riflettori puntati anche sulla formazione di Simone Inzaghi, chiamata a superare l’ostacolo Verona. Affascinante il confronto tra Lazio e Bologna all’Olimpico.

Classifica: Napoli 26, Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio 25, Juventus 24, Milan* e Bologna* 18, Udinese 16, Empoli 15, Torino 14, Roma 13, Parma 12, Verona 12, Como, Cagliari e Genoa 10, Lecce 9, Monza e Venezia 8.

*una partita da recuperare

Le partite in programma per la 13a giornata e dove vederle

Verona-Inter 23 novembre ore 15 Dazn Milan-Juventus 23 novembre ore 18 Dazn Sky Parma-Atalanta 23 novembre ore 20.45 Dazn Sky Genoa-Cagliari 24 novembre ore 12.30 Dazn Como-Fiorentina 24 novembre ore 15 Dazn Torino-Monza 24 novembre ore 15 Dazn Napoli-Roma 24 novembre ore 18 Dazn Sky Lazio-Bologna 24 novembre ore 20.45 Dazn Empoli-Udinese 25 novembre ore 18.30 Dazn Venezia-Lecce 25 novembre ore 20.45 Dazn

Le partite di oggi, sabato, 23 novembre

Super sabato di calcio che parte con Verona-Inter, in programma allo stadio "Bentegodi" alle ore 15. Dopo il pareggio interno con il Napoli di Antonio Conte, la squadra di Inzaghi vuole subito ritrovare la vittoria, per continuare a mettere pressione ai partenopei e scavalcarli momentaneamente in classifica. Sponda scaligera, Zanetti cerca punti salvezza anche contro le grandi, per tenere a debita distanza la zona retrocessione.

Alle 18, big match a San Siro: il Milan di Paulo Fonseca ospita la Juventus di Thiago Motta, in occasione di una partita che potrebbe rimettere in corsa i rossoneri o accentuare lo scalino che si è venuto a creare tra la sesta e la settima posizione. Per Morata e compagni, la vittoria in uno scontro diretto assume un valore capitale, in attesa di recuperare la gara con il Bologna di Italiano. Sponda bianconera, sarà necessario ovviare ad assenze pesanti come quelle di Vlahovic e Nico Gonzalez, senza dimenticare Bremer, Cabal e Douglas Luiz.

Alle 20.45, si accendono i riflettori sullo stadio "Ennio Tardini", teatro della sfida tra il Parma di Fabio Pecchia e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dea che vuole confermare quanto di buono fatto prima della sosta, senza dimenticare l'imminente impegno infrasettimanale in Champions League. I ducali, dal canto loro, hanno approfittato dell'international break per recuperare pezzi e limare alcuni dettagli dal punto di vista tattico. La parola d'ordine è equilibrio.

Le partite di domenica, 24 novembre

Lunch match a Marassi, dove è tutto pronto per la prima di Patrick Vieira alla guida del Grifone. Fischio d'inizio alle ore 12.30, con il Genoa che deve dimostrare di aver digerito l'inaspettato esonero di Alberto Gilardino, arrivato a sosta inoltrata. Con il Cagliari di Davide Nicola è uno scontro salvezza in piena regola.

Alle 15 spazio a Como-Fiorentina e Torino-Monza. In riva al lago, la viola di Raffaele Palladino ha intenzione di tenere il passo delle grandi, complice l'ottimo stato di forma di Moise Kean. Fabregas cerca risposte positive dai suoi elementi offensivi, nella speranza di trovare equilibrio sotto il profilo difensivo. Allo "Stadio Olimpico Grande Torino", invece, ci sarà un avversario in più per i granata: andrà affrontata la dura contestazione annunciata dalla Curva Maratona nei confronti di Urbano Cairo. Nesta, invece, orfano di capitan Pessina, che tornerà solo nel 2025.

Alle 18, derby del Sud allo stadio "Diego Armando Maradona", con la Roma di Claudio Ranieri che va a far visita al Napoli di Antonio Conte, al comando della classifica. A due settimane dalle polemiche di San Siro, gli azzurri proveranno ad approfittare del delicato momento vissuto dai giallorossi, ancora in convalescenza dopo l'esonero di Ivan Juric.

Partita aperta all'Olimpico di Roma, dove la Lazio di Marco Baroni dovrà vedersela con il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha consolidato le sue certezze proprio nella capitale, condannando Juric e la Roma. Tante alternative offensive per i felsinei, mentre i biancocelesti saranno costretti a fare a meno di un punto fermo come Nuno Tavares, reduce da una lesione muscolare che lo terrà ai box per 15-20 giorni.

Le partite di lunedì, 25 novembre

Al "Castellani", si affrontano due piacevoli sorprese di questo primo terzo di campionato: per Empoli e Udinese la possibilità di fare il definitivo salto di qualità e attestarsi stabilmente tra le prime 10-12 squadre della Serie A. Dopo un momento di flessione, i friulani hanno recuperato il miglior Thauvin e possono contare sull'affidabile staffetta Lucca-Davis, mentre i toscani proveranno a dare continuità al buon momento di Pietro Pellegri, a segno contro Como e Lecce. Calcio d'inizio previsto per le ore 18.30.

Chiude il tredicesimo turno lo scontro salvezza tra Venezia e Lecce, che rappresenta anche l'esordio di Marco Giampaolo sulla panchina salentina, dopo l'esonero di Luca Gotti. C'è grande curiosità attorno al nuovo corso giallorosso, mentre gli arancioneroverdi vogliono abbandonare in fretta l'ultimo posto in classifica. Si gioca, come di consueto, alle 20.45.

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.

