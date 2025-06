Italia, Spalletti non molla dopo la figuraccia in Norvegia: "Vado avanti". Ma arrivano le scuse di Donnarumma

La strada per i Mondiali si fa subito in salita, ma il ct non arretra. Gigio dalle stelle alle stalle, dalla Champions al naufragio di Oslo: "Serve un esame di coscienza"

Disastro azzurro a Oslo. La Norvegia fa ciò che vuole dell’Italia e il 3-0 finale è un pugno in faccia alle ambizioni Mondiali della Nazionale. Al termine della partita Spalletti è uscito allo scoperto sul suo futuro, mentre capitan Donnarumma ha chiesto scusa ai tifosi.

Italia umiliata, l’era Spalletti è finita?

Anche peggio della sconfitta agli Europei con la Svizzera. In Norvegia si è vista la peggiore Italia degli ultimi anni. Fragile dietro e inconsistente in attacco. Altro che bel gioco ritrovato. Gli azzurri sono stati umiliati dai vari Nusa, Sorloth e Haaland. E la strada verso il Mondiale è ancora una volta tutta in salita.

Sui social si invocano l’esonero o le dimissioni di Spalletti, ma il ct non è dello stesso avviso. E lo dice a chiare lettere ai microfoni di Rai 1: “Faccio sempre capo a questo gruppo che ho scelto e vado avanti. Certo, c’è da migliorare, perché non possiamo dare dei vantaggi come abbiamo fatto stasera”. Insomma, almeno per il momento il progetto non è in discussione.

L’analisi del ko secondo il ct

L’Italia si è sgretolata già dopo poco più di 10 minuti, quando ha incassato il gol di Sorloth in seguito a un doppio errore di Bastoni. “Abbiamo preso quel primo gol che poteva essere evitabile, poi negli spazi larghi hanno avuto un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà ed è stato tutto più difficile” spiega Spalletti.

“Dopo il 2-0 loro si si sono ripiegati, aspettavano bene nella metà campo ed era difficile trovare spazi. La mancanza di giocatori che saltano l’avversario in circostanze simili fa la differenza” chiosa il ct.

Dalle stelle alle stalle: il mea culpa di Donnarumma

Solo pochi giorni fa aveva alzato al cielo la Champions nella finale di Monaco di Baviera vinta 5-0 dal suo PSG contro l’Inter. Stasera, invece, si ritrova a dover chiedere scusa ai tifosi davanti alle telecamere. Un gesto da vero capitano. Donnarumma non si nasconde e ci mette la faccia: “Non ci sono spiegazioni. Sono qui perché ho tanto rispetto. Ora dobbiamo solo andare dentro per renderci conto della prestazione di stasera. I nostri tifosi non meritano questo, facciamo tutti un esame di coscienza”.

Gigio continua: “Dobbiamo trovare la forza di reagire perché siamo l’Italia e partite così non sono accettabili. Bisogna fare mea culpa ed essere più uniti di prima perché adesso ce n’è bisogno”.