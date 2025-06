Nations League, le partite di oggi: dove vedere Germania-Portogallo in tv e in streaming

Entra nel vivo la Nations League con l'inizio della final four: da una parte del tabellone Germania-Portogallo, dall'altra Spagna-Francia

La Nations League entra nel vivo con l’inizio della final four. Germania e Portogallo apriranno il programma delle semifinali dopo aver eliminato ai quarti rispettivamente Italia e Danimarca. Dall’altra parte del tabellone, si sfideranno Spagna e Francia, entrambe qualificate alle semifinali dopo aver eliminato ai rigori Olanda e Croazia.

Nations League, la final four in Germania

Delle quattro squadre arrivate in semifinale, la Germania è l’unica nazionale a non aver mai vinto la Nations League. Il torneo si era aperto con la prima vittoria del Portogallo nel 2019. La Francia vinse la Nations League nel 2021 e la Spagna nel 2023, che si presenta a questa edizione da campione in carica. Germania che avrà dalla sua il fattore casa. Infatti tutte le partite della final four si giocheranno tra la Munich Football Arena di Monaco di Baviera e alla MHPArena di Stoccarda.

Il programma delle semifinali si aprirà con Germania-Portogallo, in programma oggi, venerdì 4 giugno, alla Munich Football Arena. Fischio d’inizio in programma alle ore 21. Chi vincerà saprà l’avversaria della finale già il giorno dopo: Spagna e Francia scenderanno in campo giovedì 5 giugno alle ore 21 alla MHPArena di Stoccarda. Le due squadre che usciranno sconfitte dalla semifinale si affronteranno nella finale per il terzo posto (le ultime due sono state vinte dall’Italia contro il Belgio, nel 2021, e contro l’Olanda, nel 2023). La “finalina” è in programma per domenica 8 giugno alle ore 15 a Stoccarda. Sempre domenica si affronteranno le vincitrici delle semifinali per l’ultimo atto della Nations League: fischio d’inizio alle 21 alla Munich Football Arena.

Nations League, i benefici per la vincitrice

La vincitrice, oltre al trofeo, non ha particolari benefici, se non quello di arricchire la bacheca con un nuovo trofeo. Il benefit più importante è arrivato già con la qualificazione alla final four: infatti le quattro nazionali saranno inserite in un girone di qualificazione al Mondiale con meno squadre. A livello economico, invece, la federazione vincitrice della Nations League riceverà 4,5 milioni di euro. La seconda classificata 3.5, la terza ne guadagna due e mezzo mentre la quarta si porta a casa un milione e mezzo di euro.

Il programma completo