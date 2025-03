Nations League: Maignan eroe di Francia, Theo sbaglia rigore, Cr7, penalty sbagliato e gol annullato ma il Portogallo passa

Hernandez sbaglia dagli 11 metri, ma viene salvato dal portiere del Milan. Errore indolore anche per Ronaldo e Yamal, eliminate Olanda e Danimarca

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Vanno in archivio i quarti di finale di Nations League, tra gol, spettacolo e finali thriller. La Francia di Deschamps stacca il pass per la Final Four del torneo grazie alle parate di Mike Maignan, decisivo in occasione della lotteria dei calci di rigore. Ringrazia i tiri dagli 11 metri anche la Spagna di De La Fuente, che elimina l’Olanda. Cristiano Ronaldo croce e delizia del Portogallo, tra penalty sbagliato e gol realizzato nella ripresa. Contro la Danimarca, i lusitani hanno avuto bisogno dei tempi supplementari per avere la meglio dopo l’1-0 dell’andata.

Theo Hernandez sbaglia il rigore, Maignan eroe: la Francia elimina la Croazia

La Francia non sbaglia. Messo alle spalle un primo tempo piuttosto nervoso, la squadra di Didier Deschamps sale in cattedra nella ripresa, sbloccando il match con Olise al 52′ e poi riequilibrando il doppio confronto con la rete del solito Dembelé, bravo a punire il portiere avversario a dieci minuti dalla fine dei tempi regolamentari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pareggiato il 2-0 di Spalato e partita che necessita dei supplementari, durante i quali fanno il loro ingresso in campo anche Kolo Muani e Camavinga, senza dimenticare il talentuoso parigino Zaire-Emery. Si va ai rigori: per i francesi sbagliano Koundé e il milanista Theo Hernandez, mentre risultano decisivi gli errori croati di Baturina, Ivanovic e Stanisic. Fondamentale Maignan, che riscatta ultime settimane piuttosto complicate.

La Spagna vola alla Final Four grazie ai rigori

Vittoria col brivido anche per la Spagna di De La Fuente, che elimina l’Olanda ai calci di rigore. Replicato il 2-2 del primo round nei tempi regolamentari, con Depay e Maatsen che hanno risposto alla doppietta di Oyarzabal. Nell’extra-time, il gol di Lamine Yamal illude le Furie Rosse, poi costrette a giocarsela dagli 11 metri per via del definitivo 3-3 firmato da Xavi Simons al 109′.

Non sbagliano dal dischetto Merino, Pedri e Baena, i rigoristi inseriti negli ultimi minuti dal ct spagnolo. Bene anche Garcia e Ferran Torres, mentre è indolore l’errore di Lamine Yamal, che viene “salvato” dall’imprecisione di Lang e Malen. Sono loro, infatti, a condannare gli Orange alla fine del doppio confronto. Sarà Spagna-Francia in semifinale.

Portogallo in semifinale, Cr7 segna ma sbaglia un rigore

Sarà il Portogallo di Martinez a sfidare la Germania di Nagelsmann nelle semifinali di Nations League. Successo ai tempi supplementari contro la Danimarca per la selezione lusitana, che apre la sua partita con l’inaspettato errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo. All’alba dell’intervallo, l’autorete di Andersen spiana la strada ai padroni di casa, chiamati a ribaltare l’1-0 dell’andata.

Gli ospiti non ci stanno e trovano il pari con Kristensen, che gela l’Alvalade di Lisbona. Cristiano Ronaldo (cui è stato anche annullato un gol), al 72′, dimentica il penalty sbagliato e sigla il gol del momentaneo 2-1. Passano pochi minuti e la Danimarca punisce nuovamente la retroguardia portoghese, con Dorgu che serve Eriksen, freddo a tu per tu con Diogo Costa. All’86’, però, la beffa per la formazione danese, con Trincao che finalizza al meglio l’assist di Nuno Mendes e rinvia il verdetto ai supplementari.

Sulle ali dell’entusiasmo, il Portogallo vola alla Final Four grazie alla doppietta di Trincao e al gol di Gonçalo Ramos. Danimarca al tappetto, ma fuori a testa alta.