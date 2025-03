La Francia crolla, al Belgio non basta Lukaku: McTominay decisivo, Leao non punge

Maignan para un rigore ma la Croazia supera 2-0 i vicecampioni del Mondo, pari spettacolo tra Olanda e Spagna. Portogallo battuto di misura in Danimarca

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Non sono certo mancate le sorprese in questo turno di quarti di finale di Nations League: dal crollo della Francia e del Belgio, passando per la sconfitta del Portogallo in casa della Danimarca con un Cristiano Ronaldo in versione “chi l’ha visto”.

Francia, Maignan non basta

Nessun risultato che non possa essere ribaltato al ritorno: lo stesso dicasi per la sconfitta dell’Italia contro la Germania, con gli azzurri che dovranno comunque compiere un’impresa a Dortmund. Spicca la netta vittoria della Croazia sulla Francia per 2-0: a Spalato é la Croazia a passare in vantaggio grazie alla rete di Budimir al 26′. Ma già in precedenza la squadra di Dalić aveva imposto il suo gioco, arrivando a sbagliare un rigore assegnato all’8′, dopo intervento del Var, per un fallo di Konaté. Sul dischetto va Kramaric, ma Maignan para. La Croazia ha il merito di non limitarsi a difendere il vantaggio e nel recupero del primo tempo sigla il 2-0 con Perisic.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Olanda, Rejinders in gol

Spettacolo e gol in Olanda-Spagna, finita 2-2. Parte forte la Spagna a Rotterdam. Nico Williams spezza l’equilibrio già al 9′, sfruttando al meglio l’assist di Pedri. L’attaccante dell’Athletic Bilbao mette a sedere Geertruida e realizza. L’Olanda, superato il momento di sbandamento, prende a pressare e raggiunge il pari con Gakpo al 29′. La punta del Liverpool riceve in area da Kluivert e, senza pressione, non può sbagliare. Al primo minuto della ripresa l’Olanda ribalta il risultato. Assistito da Frimpong, uno dei migliori in campo, Reijnders indovina l’angolo alla destra di Unai Simón. La Spagna prende ad inseguire il pari e lo trova al 93′ con Merino.

Danimarca, ci pensa Hojlund

Di misura ma ampiamente meritato il successo della Danimarca sul Portogallo. A Copenhagen partono favoriti i lusitani, che schierano Leao e Cristiano Ronaldo in attacco. Ma in avvio l’occasione migliore é sui piedi dei padroni di casa. Al 24′ Erikssen batte un rigore assegnato dopo un fallo di Renato Veiga, difensore della Juventus: Diogo Costa però non si fa ingannare e si resta sullo 0-0, che chiude il primo tempo. I danesi passano comunque in vantaggio al 33′ della ripresa con il gol di Hojlund, che decide il risultato finale.

Belgio sconfitto, McTominay colpisce

Buone notizie dalla Turchia di Montella, che ha battuto 3-1 l’Ungheria nel primo match di spareggio per non retrocedere in fascia B: in campo per 90 minuti sia Calhanoglu che Yildiz, a regalare la vittoria alla Turchia sono stati Kocku, Akturcoglu e Kahveci, mentre la rete ungherese porta la firma di Schafer. Sempre tra gli spareggi per non retrocedere, il Belgio è crollato in casa dell’Ucraina: vantaggio di Romelu Lukaku nel primo tempo, nella ripresa i padroni di casa vanno a segno con Gutsulyak, Vanat e Zabarnyi. Austria-Serbia 1-1 e Grecia-Scozia 0-1 (gol di McTominay del Napoli) gli altri risultati.