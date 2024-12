Nations League, finali a Torino se l’Italia passa i quarti. A Udine la Supercoppa Uefa

In caso di successo contro la Germania, l’ultima fase si terrà negli stadi di Juventus e Toro. Il primo trofeo per club della stagione 2025/26 sarà assegnato al Friuli

La Uefa sceglie l’Italia per due grandi eventi del 2025: se l’Italia di Spalletti batterà la Germania nei quarti di Nations League, allora la fase finale del torneo si terrà a Torino. La SuperCoppa Europea 2025, invece, si disputerà al Bluenergy Stadium di Udine.

Nations League, finali a Torino se l’Italia batte la Germania

Pare che la Uefa abbia voluto premiare la crescita del calcio italiano a livello internazionale degli ultimi anni con l’assegnazione di due importanti eventi dell’anno ormai alle porte. Il primo è la fase finale della Nations League, in programma dal 4 all’8 giugno 2025: nel caso in cui l’Italia di Luciano Spalletti dovesse riuscire a superare la Germania nei quarti di finale, le ultime gare della competizione Uefa si disputerebbero a Torino.

Gli stadi di Juventus e Torino per le finali di Nations League

Per la precisione, secondo quanto stabilito dal Comitato esecutivo dell’Uefa, le finali di Nations League si giocherebbero nei due stadi del capoluogo piemontese: l’Allianz Stadium, casa della Juventus, e lo Stadio Olimpico Grande Torino, sede delle partite interne del Torino. Qualora l’Italia venisse eliminata dalla Germania, invece, il mini-torneo verrebbe dirottato in casa dei tedeschi, nelle città di Monaco di Baviera e Stoccarda.

Supercoppa Uefa al Friuli di Udine il 13 agosto

Mentre l’organizzazione della fase finale della Nations League dipende dai risultati dell’Italia di Spalletti, è ormai certo che la finale di Supercoppa Uefa 2025 si disputerà a Udine. La Uefa ha infatti scelto il Bluenergy Stadium – Stadio Friuli come teatro della sfida tra i vincitori della Champions League e quelli dell’Europa League attualmente in corso.

La partita è in calendario per il 13 agosto: Udine sarà la prima città italiana ad ospitare la Supercoppa Europea da quando il trofeo viene assegnato in gara secca, ovvero dal 1998.