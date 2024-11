Nations League: per Italia-Germania tre stadi in lizza ma si punta a organizzare anche Final Four, ecco dove

Entro 10 giorni la FIGC dovrà decidere quale stadio dover utilizzare per il match degli azzurri con i tedeschi: le opzioni possibili e il grande sogno

Il giorno è già stato stabilito, ma dove si giocherà Italia-Germania, quarto di finale di Nations League? La UEFA, durante il sorteggio tenutosi a Nyon, ha decretato che gli Azzurri affronteranno la nazionale guidata da Nagelsmann nei quarti di finale di Nations League. Per la gara di andata, in calendario per il 20 marzo in Italia, si studiano tre possibili stadi per accogliere il match: ecco quali.

Dove si giocherà Italia-Germania di Nations League

La FIGC ha ora 10 giorni di tempo dal sorteggio per comunicare ufficialmente lo stadio che ospiterà la gara di andata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Allianz Stadium di Torino appare come il favorito principale. La scelta sarebbe supportata dall’ottima reputazione internazionale dell’impianto, apprezzato anche dalle istituzioni calcistiche tedesche.

Tuttavia, altre città sono in corsa:

Bologna , con il suo Stadio Renato Dall’Ara.

, con il suo Stadio Renato Dall’Ara. Bari, rappresentata dallo Stadio San Nicola.

Napoli, invece, è stata esclusa dalla lista delle candidate, mentre Roma e Milano sono state escluse in quanto già utilizzate di recente dagli Azzurri contro Belgio e Francia.

Ritorno in Germania: una scelta tra stadi icona del calcio

Per la gara di ritorno in Germania, il cerchio si restringe a tre stadi di fama internazionale, che già hanno ospitato EURO 2024 con ottimi risultati tra sicurezza pubblica e gestione:

L’Olympiastadion di Berlino .

. L’Allianz Arena di Monaco di Baviera .

. Il Signal Iduna Park di Dortmund.

Italia, all-in per le Final Four di Nations League

In caso di superamento della Germania, l’Italia raggiungerebbe le Final Four di Nations League per la terza edizione consecutiva. Oltre al prestigio del torneo, qualificarsi garantirebbe un posto diretto in uno dei sei gironi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Candidature per le Final Four: nuove opzioni sul tavolo

Qualora l’Italia dovesse ospitare nuovamente le Final Four, ci sarebbero delle novità rispetto alle edizioni precedenti. Nel 2021 le sedi furono San Siro a Milano e l’Allianz Stadium di Torino. Questa volta, invece, emergono come possibili candidate, come scrive Calcio&Finanza: