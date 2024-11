Uefa Nations League 2024/25 sorteggi Live: Italia in seconda fascia, quanti pericoli per Spalletti

L’Italia sarà testa di serie visto che ha raggiunto i quarti di finale in Nations League, ma ciò potrebbe non bastare per trovare un girone di qualificazione abbordabile. Insieme agli azzurri, teste di serie sono Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Olanda, Croazia, Danimarca (tutte via Nations), più Inghilterra, Belgio, Svizzera e Austria (grazie al ranking FIFA). Inoltre, il sistema sarà “spietato” per il Mondiale Canada-Usa-Messico: all’Europa spettano soltanto 16 slot sui 48 complessivi. Le 54 nazionali europee saranno divise in 12 gruppi (6 da 4 squadre, 6 da 5 squadre): vanno al Mondiale le 12 vincenti, per le 12 seconde, invece, è tutto da vedere. Il sorteggio andrà in scena venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 12.00, nella sede della FIFA a Zurigo.