Nations League, c'è ancora la Germania sul cammino dell'Italia, in semifinale potrebbe toccarci Cr7

A Nyon sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti: primo atto in Italia il 20 marzo, il ritorno in Germania dopo 3 giorni. C'è l'Olanda per la Spagna

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Esame di tedesco per Spalletti. L’urna di Nyon ha emesso il suo verdetto: scansato il pericolo Spagna, l’Italia affronterà la Germania ai quarti di finale di Nations League in programma a marzo.

Nations League, si ripropone la classica Italia-Germania

L’Italia scopre la sua avversaria ai quarti di finale di Nations League. L’urna di Nyon ha riservato una doppia sfida tosta alla Nazionale guidata da Luciano Spalletti, che ha visto sfumare il primato nel Gruppo 2 di Lega A in seguito alla sconfitta di San Siro nello scontro diretto per la vetta contro la Francia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ko interno è costato caro agli azzurri, che hanno perso non solo il primo posto ma anche la possibilità di presentarsi alla fase a eliminazione diretta della competizione da testa di serie. La conseguenza è che il sorteggio si è complicato non poco e rischia di minare il cammino di una squadra che sta provando a rilanciarsi in seguito al disastro europeo. Capitan Donnarumma e compagni dovranno vedersela con la Germania di Julian Nagelsmann, altra nazionale chiamata a risollevarsi dopo le ultime delusioni. In tal senso, l’Europeo in casa si è rivelato un mezzo disastro, visto che il cammino della Die Mannschaft si è fermato ai quarti di finale.

Gli accoppiamenti dei quarti

Olanda-Spagna

Croazia-Francia

Danimarca-Portogallo

Italia-Germania (andata in casa, ritorno in trasferta)

Italia-Germania: i precedenti e le sfide storiche

Sono 37 i precedenti tra le due nazionali e il bilancio sorride agli azzurri che hanno vinto 15 volte contro i 10 successi dei tedeschi; 12 i pareggi. Occhio, però, perché l’Italia non riesce ad avere la meglio sugli storici rivali dalla semifinale di Euro 2012, quando s’impose 2-1 grazie alla doppietta di un super Balotelli.

Da allora ben poche soddisfazioni con l’ultimo precedente da vendicare. Già, a giugno del 2022, proprio in Nations League, la Germania asfaltò la Nazionale 5-2. Tra gli incontri passati alla storia la “partita del secolo”, ovvero la semifinale del Mondiale 1970 terminata 4-3 per gli azzurri dopo i tempi supplementari e la semifinale del Mondiale 2006 che vide l’Italia avere la meglio nel finale del secondo tempo supplementari con i gol di Grosso e Del Piero.

La new generation tedesca guidata da Musiala e Wirtz

Come l’Italia anche la Germania sta tentando di rilanciarsi ad alti livelli. La scelta di puntare su un ct giovane come Nagelsmann non ha dato i frutti sperati in chiave Europeo, anche se poi l’ex allenatore del Bayern Monaco ha condotto la selezione tedesca in cima al Gruppo 3 di Lega A.

Se i vari Kimmich, Rudiger, Sané e Gnabry costituiscono lo zoccolo duro della Die Mannschaft, Musiala del Bayern Monaco e Wirtz del Bayer Leverkusen sono le stelline che rappresentano passato ma soprattutto futuro della Germania. Continua a mancare un bomber vero: Kleindienst del Borussia M’Gladbach è l’ultima scommessa.

Via alle Final 8: come funzionano

Calato il sipario sulla fase a gironi, ecco quella a eliminazione diretta con le otto squadre che hanno chiuso al primo e al secondo posto nei quattro raggruppamenti della Lega A. I quarti di finale scatteranno a marzo 2025 nella classifica formula andata e ritorno (giovedì 20 e domenica 23).

Le semifinali – già determinati anche gli accoppiamenti (l’Italia se passa dovrà sfidare la vincente tra Portogallo e Danimarca) – sono poi in programma il 4 e 5 giugno, mentre la finalina per il terzo posto e la finalissima per il gradino più alto del podo si terranno domenica 8 giugno.

Nations League, gli altri sorteggi

Playoff Lega A/B

Turchia-Ungheria

Ucraina-Belgio

Austria-Serbia

Grecia-Scozia

Playoff Lega B/C

Kosovo-Islanda

Bulgaria-Irlanda

Armenia-Georgia

Slovacchia-Slovenia

Playoff Lega C/D