Nations League: Gyokeres meglio di Haaland, Yildiz-gol ma non basta alla Turchia, le classifiche

Tempo di verdetti in Nations League: Krstovic abbatte la Turchia e Montella perde primato e promozione, poker di Gyokeres con la Svezia

Con le partite del martedì è calato il sipario sulla sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Brilla la stella di Gyokeres, che continua a far meglio di Haaland: lo svedese risponde alla tripletta del norvegese con un sontuoso poker. Yildiz segna ma la Turchia perde partita e primato.

Nations League: Gyokeres senza freni, ne fa 4

Continua inarrestabile l’ascesa di Gyokeres, che vince nuovamente la sfida – questa volta a distanza – con Haaland. Dopo aver travolto il Manchester City in Champions League, il centravanti dello Sporting esagera anche con la casacca della sua Svezia firmando quattro dei sei gol con cui i gialloblù hanno demolito il malcapitato Azerbaigian.

Se gli scandinavi festeggiano la promozione in Lega B, il 26enne di Stoccolma sale in vetta alla classifica marcatori a quota 9 reti, sorpassando proprio il rivale norvegese. Numeri da record per Gyokeres in questa stagione, che tra club e nazionale ha già realizzato la bellezza di 32 gol. Nell’altra partita del Gruppo 1 di Lega C vittoria di misura della Slovacchia di Ciccio Calzona ai danni dell’Estonia: decisivo il sigillo di Strelec.

La Juve si gode Yildiz ma Krstovic asfalta Montella

Nel Gruppo 4 di Lega B la Turchia dell’aeroplanino Montella perde in trasferta col Montenegro. Un ko pesante, perché il Galles si sbarazza 4-1 dell’Islanda e si prende primato e promozione. Buone notizie per la Juve: Yildiz segna il gol del momentaneo 1-1. Thiago Motta spera che il suo gioiellino diventi più prolifico anche in bianconero.

Ottime notizie per il Lecce: ad abbattere i turchi è stato Krstovic, autore di una super tripletta. Marco Giampaolo, chiamato a rimpiazzare il silurato Gotti, lo attende a braccia aperte.

Nations League, le altre partite: Kvara ko

Nel Gruppo 3 di Lega A Germania e Olanda si congedano con un pareggio: 1-1 dei tedeschi in Ungheria, stesso risultato degli oranje contro la Bosnia ed Erzegovina. Repubblica Ceca promossa in Lega A con il 2-1 alla Georgia: Kvara a secco e pure ammonito.

Blitz dell’Ucraina in Albania, ultima in classifica nel Gruppo 1 di Lega B, grazie a due gol segnati nei primi 10 minuti. Nel Gruppo D 0-0 tra Malta e Andorra.

Nations League, le classifiche finali

Lega A Gruppo 1

Portogallo 14

Croazia 8

Scozia 7

Polonia 4

Lega A Gruppo 2

Francia 13

Italia 13

Belgio 4

Israele 4

Lega A Gruppo 3

Germania 14

Olanda 9

Ungheria 6

Bosnia 2

Lega A Gruppo 4

Spagna 16

Danimarca 8

Serbia 6

Svizzera 2

Lega B Gruppo 1

Repubblica Ceca 11

Ucraina 8

Georgia 7

Albania 7

Lega B Gruppo 2

Inghilterra 15

Grecia 15

Irlanda 6

Finlandia 0

Lega B Gruppo 3

Norvegia 13

Austria 11

Slovenia 8

Kazakistan 1

Lega B Gruppo 4

Galles 12

Turchia 11

Islanda 7

Montenegro 0

Lega C Gruppo 1

Svezia 16

Slovacchia 13

Estonia 4

Azerbaigian 1

Lega C Gruppo 2

Romania 15

Kosovo 12

Cipro 6

Lituania 0

Lega C Gruppo 3

Irlanda del Nord 11

Bulgaria 9

Bielorussia 7

Lussemburgo 3

Lega C Gruppo 4

Macedonia del Nord 16

Armenia 7

Faer Oer 6

Lettonia 4

Lega D Gruppo 1

San Marino 7

Gibilterra 6

Liechtenstein 2

Lega D Gruppo 2