Vlahovic, Calhanoglu, McTominay, Tavares: quanti infortuni in Nations League, tutti contro l'Uefa

Vlahovic, Calhanoglu, McTominay, Tavares,

Bufera Nations League. Si moltiplicano gli infortuni che rischiano di penalizzare i club alla ripresa del campionato: Juve, Inter, Napoli e Lazio attendono di valutare da vicino le condizioni di Vlahovic, Calhanoglu, McTominay e Tavares, rimasti vittime di problemi fisici con le rispettive nazionali.

Il tema dei calendari ingolfati di partite, dell’inevitabile usura fisica per i giocatori, ormai senza riposo, torna prepotentemente d’attualità. L’Uefa è nel mirino dei club e dei tifosi, imbufaliti per gli imprevisti che hanno coinvolto i propri beniamini.

Vlahovic, fastidio alla coscia sinistra: col Milan ci sarà?

Dusan Vlahovic si è fermato all’87’ di Serbia-Danimarca (gara terminata 0-0), gara valida per il Gruppo 4 di Lega A di Nations League. L’attaccante ha accusato un problema muscolare nella zona retrostante la coscia sinistra ed è stato sostituito da Nedeljkovic. Vlahovic, uscito mentre sul volto compariva una smorfia di dolore, ha spiegato: “Ho sentito dolore alla coscia e non sono riuscito a completare la partita, mi dispiace. Vedrò a Torino qual è la situazione”.

Sabato 23 novembre c’è Milan-Juventus alle 18 a San Siro. Scontato dire che i presupposti non sono incoraggianti e il suo impiego è in dubbio.

Calhanoglu, noie muscolari: salta il Verona e rientra col Lipsia?

Potrebbe, invece, essere un buon segnale il mancato rientro a Milano di Hakan Calhanoglu, rimasto vittima di un risentimento muscolare contro il Galles, che lo aveva costretto a uscire all’intervallo.

I primi esami non hanno evidenziato nessun problema di grave entità. La zona interessata è quella dell’adduttore della coscia sinistra, problema non nuovo per Calhanoglu considerando l’elongazione all’adduttore della coscia destra riportata lo scorso 20 ottobre in avvio di Roma-Inter.

Stasera Calha non giocherà contro il Montenegro per evitare di forzare e rischiare un guaio ancora più serio: “Ringrazio il presidente dell’Inter Marotta per la comprensione. Hanno chiamato me e il nostro allenatore subito dopo la partita con il Galles. Ho preferito restare qui ma, purtroppo, domani non potrò essere della partita. Il mio vecchio infortunio è rientrato, non è una situazione molto grave. Non ho dolore. Spero di scendere in campo nella partita con il Verona. E tornerò a Milano felice se i miei compagni vinceranno martedì”.

Domenica al Bentegodi c’è Verona-Inter: Calhanoglu potrebbe essere preservato per Inter-Lipsia di Champions League in programma martedì 26 novembre alle 21. Asslani è pronto a sostituirlo.

Napoli, dita incrociate per McTominay in vista della Roma

Dita incrociate anche a Napoli perché ieri sera McTominay ha innescato una spirale di ansia dopo la vittoria della Scozia in trasferta contro la Polonia (2-1): è uscito al 76’ toccandosi la caviglia sinistra, si è seduto in panchina, si sfilato lo scarpino e il medico della nazionale ha cominciato a visitarlo. Oggi rientrerà a Napoli in attesa di essere valutato dallo staff medico del dottor Canonico in vista di Napoli-Roma (domenica 24 novembre, ore 18).

Lazio in ansia per Nuno Tavares, problemi a un ginocchio: come sta

Teme cattive notizie anche la Lazio: Nuno Tavares non ha preso parte alla sfida tra Portogallo e Croazia per un problema a un ginocchio accusato nell’ultimo allenamento. Dopo aver esordito con la nazionale lusitana contro la Polonia venerdì scorso, il terzino dei biancocelesti è stato costretto a fermarsi. Secondo quanto riportato da A Bola, questo problema si aggiunge alla mialgia, un fastidio muscolare con cui convive da tempo. L’infortunio lo ha costretto a uno stop immediato: domenica 24 alle 20:45 c’è Lazio-Bologna.