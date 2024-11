Milan, Ibra avvisa la Juve e fa il punto sul mercato di gennaio: tifosi perplessi

Il senior advisor rossonero allontana il mercato e si concentra esclusivamente sul campo, spiegando cosa manca al Milan per competere ad alti livelli con le altre big.

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Che il Milan abbia bisogno di almeno un paio di rinforzi è cosa ormai risaputa. Di tasselli mirati e affidabili, in zone del campo bisognose di interventi: un vice-Hernandez, ad esempio, o un vero regista a centrocampo.

Eppure c’è chi al mercato di gennaio non pensa proprio: il senior advisor Zlatan Ibrahimovic, braccio destro di patron Cardinale. A Sky Sport l’ex attaccante, sempre più a suo agio in giacca e cravatta, ha chiarito che, con molta probabilità, il Milan farà poco o nulla sul mercato, smorzando sul nascere l’entusiasmo dei tifosi milanisti, sempre più perplessi sulla gestione del club.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ibrahimovic: “Ecco cosa serve al Milan”

“Ad oggi non c’è il pensiero di rinforzare qualcosa, poi vediamo cosa succede in questi due mesi. Se si rimane uguale, si va avanti così”, ha dichiarato Zlatan Ibrahimovic alla presentazione della Kings League Italia. Sky Sport ha raccolto i pensieri del manager rossonero, uomo mercato e figura a tutto tondo del club.

Il Milan potrebbe vivere una sessione di mercato invernale da spettatore poco interessato, puntando con decisione alla lunga finestra estiva, lasciando inalterato l’organico a disposizione di Paulo Fonseca, che pure necessiterebbe di qualche piccolo ritocco, almeno per competere per la qualificazione alla prossima Champions League.

“Il mercato è tutti i giorni – ha proseguito Ibrahimovic -. Abbiamo un sistema di scouting che ci fa vedere i giocatori, ci dice cosa serve e cosa non serve, a ripetizione”. Quello che manca, più dei calciatori, secondo il dirigente rossonero sono l’equilibrio e la continuità nei risultati: “Perdiamo partite che non si dovrebbero perdere. E’ un fattore mentale dettato dal nuovo modo di giocare. Quando troveremo equilibrio la squadra andrà molto meglio”.

Verso Milan-Juventus, Ibra punta i bianconeri

Alle porte c’è lo scontro diretto contro la Juventus, importante per delineare gli obiettivi futuri e per continuare sulla strada dei “colpi a sensazione”, dopo le vittorie nel derby contro l’Inter e in casa del Real Madrid, in Champions League: “La squadra sta facendo bene e può fare ancora meglio. E’ quello che vogliamo. Siamo positivi, lavoriamo tutti i giorni per trovare equilibrio e stabilità”.

Ibra esclude il mercato, la delusione dei tifosi rossoneri

Ma se Ibrahimovic si dice sicuro di non dover intervenire sulla rosa a gennaio, sono di pensiero opposto i tifosi del Milan, che hanno accolto le parole del senior advisor di Red Bird con scetticismo e preoccupazione. D’altronde il Milan sembra già fuori dalla lotta scudetto, a -8 dal Napoli, contro cui ha già perso il 29 ottobre al Meazza. E pure un posto in Champions League, al momento, è tutt’altro che sicuro, considerato il 7° posto in classifica e i 7 punti da recuperare ad Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio.

Motivo per cui, i sostenitori milanisti s’aspettavano dichiarazioni diverse dall’ex attaccante, ormai stufi di vedere il Milan indossare i panni di comprimario, soprattutto se a vincere lo scudetto dovessero essere i cugini dell’Inter, la cui gestione societaria e di mercato è piuttosto invidiata dalle parti di Milanello.

Ibrahimovic, oltre che sugli eventi mondani, pare sia più interessato a lavorare sui rinnovi di Theo Hernandez, Maignan e Reijnders. Trattative spigolose e tutte ancora da delineare. Per il mercato, ci sarà tempo, con buona pace dei sempre più inviperiti tifosi rossoneri.