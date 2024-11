Milan, suggestione ritorno Brahim Diaz per gennaio ma spuntano altri due nomi

Ancelotti brucia l'ex centrocampista marocchino rossonero e Moncada pensa all'affare con il Real, ma non basta a completare il centrocampo per Fonseca

Come fare per rimpiazzare Bennacer e completare il centrocampo? Il Milan sta cercando di anticipare le spese natalizie per assicurarsi sul calciomercato almeno due prospetti che possano, già da gennaio, essere parte del gruppo squadra di Fonseca. Tra i tre profili monitorati dalla dirigenza rossonera, ci sarebbe anche un ex ritorno di fiamma ai margini del progetto di una big europea che sta vivendo un momento di forte difficoltà.

Milan: interesse per Reda Belahyane

Il Milan è pronto a sfidare la concorrenza per assicurarsi Reda Belahyane, giovane centrocampista marocchino dell’Hellas Verona. Con 11 presenze e 2 assist in questa stagione, il ventenne si sta affermando come uno dei protagonisti del mercato. La società rossonera ha già avuto un primo contatto con il Verona e l’agente del giocatore, aprendo alla possibilità di un trasferimento nella finestra invernale di mercato. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che il Milan considera abbordabile.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Belahyane-Milan, già da gennaio: Moncada al lavoro

Il Milan punta a portare Belahyane a Milano già a gennaio. L’infortunio di Bennacer rende urgente l’acquisto di un centrocampista per completare il reparto.

Belahyane è visto come un elemento ideale per le sue caratteristiche tecniche e la sua duttilità tattica. La dirigenza rossonera, guidata dal ds Moncada, continua a lavorare per raggiungere un accordo definitivo con il Verona.

Johnny Cardoso-Milan: l’altra possibile opzione

Oltre a Belahyane, il Milan segue Johnny Cardoso, 23enne mediano del Betis Siviglia. Dotato di doppio passaporto, statunitense e italiano, Cardoso rappresenta un profilo interessante ma più costoso: il Betis lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro.

La dirigenza sta valutando quale delle due opzioni sia più vantaggiosa, senza escludere sorprese nella finestra di mercato invernale.

Brahim Díaz-Milan: un ritorno possibile?

Un’ultima suggestione di mercato riguarda Brahim Díaz, attualmente ai margini nel Real Madrid. Il marocchino, che a Milano ha lasciato un ottimo ricordo, ha segnato 18 gol in 124 partite con il Milan, contribuendo allo scudetto del 2022 e al cammino in Champions League. Con Theo Hernández e altri ex compagni, Brahim aveva trovato una “casa” in rossonero.

Tornato al Real Madrid dopo il prestito biennale, Brahim sta vivendo una stagione con poco spazio: solo 9 presenze e un gol. Ancelotti lo considera tra i giocatori cedibili, aprendo uno spiraglio per un eventuale ritorno al Milan. Tuttavia, un nuovo prestito appare improbabile: il club spagnolo preferirebbe una cessione definitiva, ma le cifre restano da definire.