Nations League, i possibili avversari dell’Italia ai quarti, data e orario del sorteggio

Azzurri beffati all'ultima curva dalla Francia: il secondo posto nel gruppo 2 obbligherà l'Italia di Spalletti a un sorteggio proibitivo

Il primo posto nel gruppo 2 della Lega A di Nations League è sfumato sul più bello, all’ultima curva, e con esso la possibilità di presentarsi al sorteggio di Nyon, in programma il 22 novembre, da testa di serie.

Opportunità che avrà la Francia, riuscita nell’impresa di pareggiare il 3-1 subito all’andata e di strappare la prima posizione all’Italia, per un solo gol di differenza. Ai quarti di finale di Nations League, gli azzurri affronteranno una delle altre tre prime classificate, ovvero Portogallo, Germania o Spagna.

Quarti di finale Nations League, i possibili avversari dell’Italia

Già qualificata ai quarti di finale di Nations League, in virtù del successo ottenuto a Bruxelles contro il Belgio, all’Italia sarebbe bastato un pareggio per conservare il primo posto nel girone. Poteva andar bene anche una sconfitta con un solo gol di scarto, facendo leva sul 3-1 inflitto alla Francia lo scorso 6 settembre. Invece la serata del Meazza s’è rivelata un flop per gli azzurri di Spalletti, battuti con lo stesso risultato e agganciati in vetta dai blues.

A fare la differenza è stata una sola rete: la Francia ha chiuso con un +6 tra gol fatti e subiti, l’Italia con un beffardo +5, che ha lanciato i rivali verso un sorteggio molto più agevole, quello che speravano di affrontare Donnarumma e compagni.

In caso di arrivo al primo posto, l’Italia avrebbe incontrato, ai quarti di finale, una tra Croazia (sarebbe stata la rivincita di Euro2024), Olanda e Danimarca. Invece gli azzurri se la vedranno con una tra Portogallo, Germania e Spagna, che hanno stravinto i rispettivi gironi.

Sorteggio quarti di finale di Nations League, data, luogo e orario

Alle ore 12 di venerdì 22 novembre, a Nyon, verranno decisi gli accoppiamenti dei quarti di finale, che si disputeranno con gare di andata e ritorno, il 20 e il 23 marzo 2025, nella prossima sosta per le nazionali. Anche il fattore campo sarà importante e verrà influenzato dalla posizione di classifica della fase a gironi: le squadre seconde classificate esordiranno in casa.

Nations League e gli effetti sulla qualificazione ai mondiali 2026

La qualificazione alle semifinali di Nations League avrà degli effetti anche sul sorteggio delle qualificazioni al mondiale 2026, in programma il 13 dicembre a Zurigo. L’Italia si presenta all’appuntamento da testa di serie, ma il sorteggio prevede la presenza di “incognite”: squadre che verranno abbinate al proprio avversario soltanto in un secondo momento.

Se l’Italia dovesse accedere alle semifinali di Nations League inizierà a giocare le gare di qualificazione ai mondiali 2026 soltanto a settembre, mentre a giugno sarebbe impegnata nella Final Four di Nations League. Al contrario, l’eliminazione ai quarti di finale potrebbe spingere gli azzurri a scendere in campo per le qualificazioni mondiali già a giugno, se dovessero essere inseriti in un gruppo da cinque squadre.

Ma il passaggio del turno in Nations League e l’approdo in semifinale potrebbe rappresentare un grosso vantaggio per l’Italia. Nella malaugurata ipotesi di un percorso di qualificazione ai mondiali tortuoso e negativo, superare i quarti di finale di Nations League darebbe la possibilità di affrontare un ripescaggio ai playoff di marzo 2026 assieme alle seconde classificate di ogni girone (la prima accede automaticamente alla fase finale dei mondiali).