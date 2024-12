Nations League, Italia con la Germania a Milano: il palcoscenico di San Siro per un grande classico del calcio internazionale

Ufficializzata la sede della gara di andata dei quarti di finale, in programma il 20 marzo: sarà la sfida numero 38 tra la Nazionale azzurra e quella tedesca

Sarà il Giuseppe Meazza di Milano a ospitare l’andata dei quarti di finale di Nations League tra Italia e Germania, in programma il 20 marzo: la Figc ha ufficializzato la scelta di San Siro per una partita che rappresenta uno dei grandi classici del calcio internazionale.

Nations League, Italia-Germania a San Siro

Il primo atto della sfida dei quarti di Nations League tra Italia e Germania, in programma il 20 marzo 2025 alle ore 20:45, si disputerà a Milano, allo stadio Giuseppe Meazza. Lo ha reso noto la Figc, che dunque ha deciso di riportare la Nazionale di Luciano Spalletti a San Siro alla prima occasione utile: l’ultima gara disputata dagli azzurri è stato il k.o. per 3-1 con la Francia dello scorso 17 novembre, disputato appunto nell’impianto milanese.

Nations League, i precedenti con la Germania a Milano

Il match di Nations League contro la Germania sarà il numero 63 per l’Italia a Milano: soltanto Roma ha ospitato più incontri degli azzurri (65). A San Siro la Nazionale ha già affrontato la Germania in tre occasioni: la più antica risale al 1940 (vittoria per 3-2), mentre in tempi recenti gli azzurri hanno rimediato due pareggi in amichevole contro la Mannschaft, 1-1 nel 2013 e 0-0 nel 2016.

Complessivamente, però, sono 4 le partite giocate a Milano contro la Germania: la prima si disputò al Campo Milan nel gennaio del 1923 e vide gli azzurri trionfare per 3-1.

Italia-Germania, a Milano un classico del calcio internazionale

Guardando all’intera storia delle partite disputate contro la Germania, con il prossimo doppio confronto – il 23 marzo è in programma il ritorno dei quarti in casa dei tedeschi – l’Italia toccherà quota 39: nei 37 precedenti 15 vittorie degli azzurri, 12 pareggi e 10 sconfitte. Le sfide alla Germania, d’altra parte, hanno scritto la storia della Nazionale e del calcio internazionale, valicando in confini dello sport per diventare momenti celebrati nel mondo della letteratura, del cinema e dell’arte.

Tra tutte il 4-3 della semifinale mondiale del 1970 a Città del Messico, celebrata come “La partita del secolo” per l’incredibile sequenza di emozioni nei tempi supplementari; la finale dei Mondiali di Spagna ’82 segnata dall’urlo di Marco Tardelli (3-1) e il 2-0 della semifinale di quelli di Germania 2006, con i gol di Grosso e Del Piero ad ammutolire lo stadio di Dortmund.

Negli ultimi anni, invece, l’Italia ha raccolto poco contro la Germania: l’ultima vittoria risale al 2-1 della semifinale di Euro 2012, poi 3 pareggi e 3 sconfitte, con il 5-2 subito nel 2022 in Nations League come ultimo precedente.