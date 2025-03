Pagelle Italia-Germania 1-2: Tonali è super, Raspadori spreca, Bastoni e Donnarumma sorpresi, ansia Calafiori

Top e flop della partita Italia-Germania, valevole per l'andata dei quarti di Nations League: Tonali illude San Siro, poi i tedeschi la ribaltano con Kleindiest e Goretzka.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Italia dura solo un tempo a San Siro. Nella ripresa la Germania ribalta il vantaggio realizzato da un super Tonali e fa sua l’andata dei quarti di finale di Nations League. Spalletti mastica amaro per le occasioni sprecate e le ingenuità difensive: male Di Lorenzo e Bastoni, Donnarumma non è esente da colpe sul 2-1 di Goretzka. Domenica servirà un’impresa a Dortmund per accedere alla Final Four.

Italia-Germania: la sblocca subito Tonali

Le assenze di Dimarco e Retegui non frenano l’Italia, che parte subito col piede schiacciato sull’acceleratore cogliendo di sorpresa la Germania.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rivivi tutte le emozioni di Italia-Germania

E al 9′ arriva il vantaggio: cambio campo perfetto di Bastoni per Barella, Politano brucia sullo scatto Raum e mette al centro, rinvio goffo di Tah proprio sui piedi di Tonali, che insacca a porta spalancata. Alla mezz’ora il centrocampista del Newcastle sfiora il bis con un missile dalla distanza respinto a fatica da Baumann, che poi si esalta sulla violenta conclusione di Kean.

L’Italia spreca, i tedeschi no: finisce 1-2

A inizio ripresa due cambi per i tedeschi: dentro Schlotterbeck e Kleindiest per Raum e Burkardt. E la Germania trova il gol di pareggio: cross di Kimmich dalla destra e colpo di testa vincente proprio di Kleindiest, che s’infila tra Di Lorenzo e Bastoni.

Anche Spalletti ricorre a un doppio cambio: tocca a Bellanova e Ricci per Politano e Rovella. Tonali è ispiratissimi: prima serve Kean, che non trova la porta, poi mette Raspadori a tu per tu con Baumann, ma l’attaccante del Napoli spreca. Gol mangiato, gol subito: è la dura legge del calcio. Al 74′ Goretzka segna di testa sugli sviluppi di un corner e stende l’Italia. Che domenica è chiamata alla non facile rimonta in quel di Dortmund.

Le pagelle dell’Italia

Donnarumma 5,5 : Sopreso dal colpo di testa di Goretzka: Gigio avrebbe potuto far meglio.

: Sopreso dal colpo di testa di Goretzka: Gigio avrebbe potuto far meglio. Di Lorenzo 5: Bene su Burkardt, che a dire il vero combina poco. Sbanda nell’azione che porta al gol della Germania.

Bene su Burkardt, che a dire il vero combina poco. Sbanda nell’azione che porta al gol della Germania. Bastoni 5: È il suo mancino che avvia l’azione del vantaggio con un cambio campo da urlo, ma non accorcia su Kleindiest nell’azione dell’1-1 ed è in ritardo su Goretzka.

È il suo mancino che avvia l’azione del vantaggio con un cambio campo da urlo, ma non accorcia su Kleindiest nell’azione dell’1-1 ed è in ritardo su Goretzka. Calafiori 6: Il migliore del terzetto difensivo: quando può, si sgancia con la qualità che lo contraddistinge. Si fa male nel finale: Spalletti incrocia le dita.

Il migliore del terzetto difensivo: quando può, si sgancia con la qualità che lo contraddistinge. Si fa male nel finale: Spalletti incrocia le dita. Politano 6,5: E si torna subito al terzo scudetto del Napoli: accelerazione devastante sulla destra e assist, con Raum che neppure riesce a leggergli la targa. Un ritorno in Nazionale con i fiocchi (dal 64′ Bellanova : 5,5).

E si torna subito al terzo scudetto del Napoli: accelerazione devastante sulla destra e assist, con Raum che neppure riesce a leggergli la targa. Un ritorno in Nazionale con i fiocchi (dal 64′ : 5,5). Barella 6,5: Da un po’ non lo si vedeva su questi livelli: uomo ovunque del centrocampo azzurro (dall’83’ Frattesi : sv).

Da un po’ non lo si vedeva su questi livelli: uomo ovunque del centrocampo azzurro (dall’83’ : sv). Rovella 5,5: Preferito a Ricci, non è sempre pulito e preciso in cabina di regia (dal 64′ Ricci : 5,5).

Preferito a Ricci, non è sempre pulito e preciso in cabina di regia (dal 64′ : 5,5). Tonali 7: Segna nel ‘suo’ stadio: un cerchio che si chiude, una favola a lieto fine nonostante il risultato. Nella tana del Diavolo si lascia l’inferno alle spalle: sì, Sandro è davvero tornato.

Segna nel ‘suo’ stadio: un cerchio che si chiude, una favola a lieto fine nonostante il risultato. Nella tana del Diavolo si lascia l’inferno alle spalle: sì, Sandro è davvero tornato. Udogie 5,5: Più volte ripreso da Spalletti perché poco cercato, ma anche poco propositivo.

Più volte ripreso da Spalletti perché poco cercato, ma anche poco propositivo. Raspadori 5: Fatica a trovare la giusta posizione in campo. Gli capita un’occasionissima, ma è poco cinico e Baumann si salva (dal 70′ Maldini : 6. Rischia subito con un intervento al limite sotto gli occhi di papà Paolo in tribuna).

Fatica a trovare la giusta posizione in campo. Gli capita un’occasionissima, ma è poco cinico e Baumann si salva (dal 70′ : 6. Rischia subito con un intervento al limite sotto gli occhi di papà Paolo in tribuna). Kean 6: Fa a sportellate con due colossi come Rudiger e Tah cercando di sorprenderli in velocità. Ci riesce una volta nel primo tempo, ma Baumann gli nega la gioia del gol (dall’83’ Lucca: sv).

Top e flop della Germania