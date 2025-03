Grazie per aver seguito la diretta di Italia-Germania 1-2 valida per l’andata dei quarti di finale e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Nations League.22:48

90'+6' Finisce qui. Italia-Germania 1-2.22:42

90'+4' L'Italia chiuderà in 10 uomini perché Calafiori non ce la fa. Pochi secondi alla fine.22:40

90'+3' Problema al ginocchio per Calafiori, che resta a terra: entra in campo lo staff medico.22:39

90'+1' Segnalati quattro minuti di recupero.22:36

90' 5a sostituzione Germania: esce Pascal Groß, entra Robert Andrich.22:36

89' Prova a spingersi in avanti ora l'Italia, con la Germania però ben chiusa nella propria metà campo.22:35

85' Tiro potente di Maldini! Spizzata sulla trequarti di Lucca per Maldini che, dal limite dell'area, prova la conclusione di potenza: traiettoria centrale, con Baumann che respinge con una sorta di bagher pallavolistico.22:31

84' 5a sostituzione Italia: esce Nicolò Barella, entra Davide Frattesi.22:29

83' 4a sostituzione Italia: esce Moise Kean, entra Lorenzo Lucca.22:29

82' 4a sostituzione Germania: esce Leroy Sané, entra Karim Adeyemi.22:28

81' Il corner battuto da Maldini viene respinto di testa verso il limite, con Barella che prova la frustata al volo con il destro: palla fuori rispetto al palo di sinistra.22:27

79' Bellanova sgasa sulla destra, poi crossa forte al centro: Kean prova la rovesciata, trovando un'altra deviazione in angolo.22:25

78' Italia vicina al pareggio! Il corner battuto forte verso il centro da Maldini viene deviato due volte, con Baumann che riesce a respingere nuovamente in angolo.22:24

78' L'Italia prova subito a rispondere, con Udogie che sfonda sulla sinistra, trovando una respinta in corner sul suo cross.22:23

76' GOL! Italia-GERMANIA 1-2! Rete di Goretzka! Corner dalla sinistra battuto sul primo da Kimmich, con Goretzka che spizza di testa, realizzando verso il palo opposto.22:23

76' Sanè riceve sul fondo di sinistra, crossa al centro trovando una deviazione da parte di Di Lorenzo. Nuovo corner per la Germania.22:21

75' Il trequartista azzurro colpisce in ritardo Kimmich, venendo poi ammonito a fine azione.22:20

74' 2o ammonito Italia: cartellino giallo per Daniel Maldini.22:20

71' 3a sostituzione Italia: esce Giacomo Raspadori, entra Daniel Maldini.22:16

69' Torna a rendersi pericolosa anche la Germania, con Kimmich che crossa dalla trequarti di destra come in occasione del gol, con Goretzka che al centro riesce solo a spizzare di testa: palla fuori rispetto al palo di sinistra.22:15

68' Prova anche Raspadori! Tonali si defila sulla sinistra, trova Raspadori con un esterno morbido dentro: l'attaccante del Napoli si presenta tutto solo a tu per tu con Baumann, ma si fa respingere la conclusione rasoterra.22:14

67' Kean di controbalzo! Rimessa laterale sulla destra per l'Italia, con Tonali che la difende, poi serve dentro con un tacco al volo: sulla palla arriva Kean, che calcia forte con il destro di controbalzo, mettendo di poco alto sopra la traversa.22:13

66' 3a sostituzione Germania: esce Nadiem Amiri, entra Jamie Leweling.22:12

64' 2a sostituzione Italia: esce Nicolò Rovella, entra Samuele Ricci.22:10

64' 1a sostituzione Italia: esce Matteo Politano, entra Raoul Bellanova.22:10

63' Screzi tra Tonali e Rudiger: l'arbitro Letexier li richiama a sé, minacciando una ammonizione che però non arriva.22:08

61' L'azione d'attacco azzurra termina subito, con Musiala che riconquista palla e subisce fallo.22:06

60' Kean recupera palla alto sulla destra, poi guadagna una rimessa laterale in fase offensiva.22:06

56' Il corner battuto da Raspadori dalla sinistra viene svirgolato con il mancino da Politano: la palla esce lentamente sul fondo.22:03

56' Cross dalla destra da parte di Barella con Udogie che colpisce di testa in zona secondo palo: Kimmich respinge in corner con la spalla.22:02

55' Il trequartista tedesco trattiene vistosamente Calafiori che era andato via con un uno-due, ricevendo il primo giallo per i suoi.22:01

55' 1o ammonito Germania: cartellino giallo per Nadiem Amiri.22:01

53' Grande imbucata di Goretzka per Kimmich, con Udogie sorpreso alle spalle e con Donnarumma costretto a salvare in angolo. Soffre ora l'Italia.21:59

53' Il centrocampista azzurro è costretto al fallo tattico in mezzo al campo su Goretzka, ricevendo il primo cartellino del match.21:58

52' 1o ammonito Italia: cartellino giallo per Nicolò Rovella.21:58

49' GOL! Italia-GERMANIA 1-1! Rete di Kleindienst! Cross dalla trequarti destra di Kimmich, con la palla che sfila al centro dell'area, dove Kleindienst - tutto solo - colpisce a rete di testa verso sinistra.21:55

47' Scambio sulla sinistra tra Udogie e Calafiori, con il cross di quest'ultimo che viene ribattuto lateralmente. Kimmich poi è bravo a far carambolare la palla contro Udogie, conquistando un rinvio dal fondo.21:53

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per l'Italia.21:51

46' 2a sostituzione Germania: esce David Raum, entra Nico Schlotterbeck.21:52

46' 1a sostituzione Germania: esce Jonathan Burkardt, entra Tim Kleindienst.21:51

In questa prima frazione, la Germania ha mantenuto il pallino del gioco, facendo girare il pallone, ma trovando spesso le vie serrate. Molto ben chiusa, infatti, l'Italia: la formazione di Spalletti, una volta recuperata palla, ha sempre cercato di colpire in contropiede con scambi veloci.21:52

Un primo tempo molto equilibrato termina con il vantaggio dell'Italia firmato da Tonali al 10'. Cambio di gioco di Bastoni per Barella, che imbuca per Politano: l'esterno azzurro entra in area, serve al centro per Tonali anticipando Baumann, con il centrocampista del Newcastle che conclude a rete a porta vuota.21:36

45'+3' Finisce il primo tempo. Italia-Germania 1-0.21:34

45'+2' Contropiede veloce dell'Italia, con gli uomini di Spalletti che decidono però di rallentare e consolidare il possesso palla, tornando dietro fino a Donnarumma: il numero 1 azzurro sbaglia poi il passaggio, mettendo direttamente in fallo laterale.21:34

45'+1' Segnalati due minuti di recupero.21:32

44' Corner battuto al centro da Kimmich, con Donnarumma che riceve una carica da parte di Grob. L'arbitro fischia fallo per l'Italia.21:31

44' Sané attacca il fondo di sinistra con tre uomini addosso, riuscendo però a conquistare un calcio d'angolo.21:30

42' Il calcio di punizione viene battuto da Amiri, con la palla che supera la barriera ma termina alta sopra la traversa.21:30

41' L'Italia prova a ripartire dopo il calcio d'angolo per la Germania, con Musiala che riconquista palla e subisce fallo al limite dell'area: calcio di punizione da zona molto pericolosa per i tedeschi.21:28

40' Amiri guadagna il fondo sulla destra, crossa basso al centro per Burkardt, con il 7 della Germania che viene anticipato all'ultimo da Donnarumma: calcio d'angolo per gli ospiti.21:27

38' Il calcio di punizione battuto da Raum attraversa tutta l'area di rigore e termina direttamente sul fondo opposto.21:25

37' Kimmich riceve alto sulla destra, finge di scaricare e punta il fondo, prima di terminare a terra dopo una sbracciata di Udogie: l'arbitro fischia fallo, tra le proteste dell'Italia.21:25

33' Corner battuto dalla destra da parte di Raspadori, con Bastoni che colpisce debolmente con il mancino al volo: blocca Baumann.21:20

32' Kean impegna Baumann! Giro palla dell'Italia, con Politano che imbuca di prima intenzione per Kean: il numero 9 azzurro fa rimbalzare in area, poi calcia forte con il destro, costringendo Baumann ad alzare in calcio d'angolo.21:19

30' Tonali da fuori! Il calcio di punizione messo al centro da Raspadori viene respinto fuori dalla difesa: sulla palla arriva Tonali, che calcia di prima intenzione con un destro potente, trovando la pronta risposta da parte di Baumann.21:17

29' Rimessa lunga battuta da Di Lorenzo sulla destra, con Tah che trascina a terra fallosamente Kean: calcio di punizione laterale rispetto all'area di rigore per l'Italia.21:16

26' Nel frattempo Tonali è tornato in campo, ma Spalletti ha mandato comunque a scaldare preventivamente Frattesi e Casadei.21:14

25' Corner dalla destra battuto lungo da parte di Raum, con Donnarumma che riceve una spinta evidente da parte di Goretzka. L'arbitro Letexier ferma il gioco e assegna un calcio di punizione per i padroni di casa.21:12

24' Staff medico dell'Italia in campo per un possibile problema fisico di Tonali. Il centrocampista azzurro costretto ad uscire, un attimo prima di un calcio d'angolo in favore della Germania.21:11

23' Duplice tentativo su cross dalla destra da parte della Germania, con il primo tentativo respinto da Di Lorenzo e il secondo smanacciato fuori da Donnarumma. Spinge la Germania.21:10

20' Cross dalla trequarti di destra di Rudiger, con Di Lorenzo che mette fuori di testa: sul pallone si avventa Goretzka, che prova una conclusione di prima intenzione con il destro. Il tiro, seppur molto potente, è centrale: sfera bloccata da Donnarumma.21:08

17' Tonali recupera un ottimo pallone in mezzo al campo, dando il via ad una possibile azione in contropiede: il centrocampista del Newcastle serve corto per Kean, che cercava però di scappare in profondità. L'attaccante della Fiorentina riesce comunque ad arrivare sul pallone, ma sbaglia l'appoggio laterale per Raspadori, che è costretto a ricominciare da dietro.21:06

16' Goretzka di testa! La Germania batte velocemente un calcio di punizione nella zona di centrocampo, sorprendendo l'Italia: Kimmich scambia con Sané sulla destra, poi crossa verso il centro dell'area, dove Goretzka colpisce di testa, mettendo di poco alto sopra la traversa.21:03

13' Kean si abbassa nella propria trequarti, riceve e scarica di prima intenzione, poi viene colpito duramente alle spalle da Tah: calcio di punizione per l'Italia, che può alzare il proprio baricentro.21:00

11' Ha preso morale l'Italia, con la formazione di Spalletti che recupera subito palla dopo il calcio d'inizio avversario, attaccando sulla sinistra: il cross di Raspadori rischia di diventare un tiro, ma si perde sul fondo.20:58

11' Dopo un breve check per la posizione di Barella, la rete viene convalidata. Italia dunque in vantaggio dopo 10'.20:57

9' GOL! ITALIA-Germania 1-0! Rete di Tonali! Bastoni taglia il campo con un lancio da sinistra a destra, con Barella che si sfila, riceve e imbuca per Politano: l'esterno del Napoli tocca al centro anticipando l'uscita di Baumann, con Tonali che realizza a porta vuota verso il palo di destra.



8' La Germania prova ad abbassare la linea di possesso, nel tentativo di far alzare l'Italia: Tah prova dunque un lancio in profondità, ma la palla viene lasciata sfilare da Calafiori, favorendo l'uscita di Donnarumma.20:56

6' In questo avvio è la Germania a fare la partita, con un fitto possesso palla nella metà campo azzurra: la formazione di Spalletti, invece, resta compatta, pronta a colpire in contropiede.20:53

4' Tentativo di contropiede dell'Italia con Kean e Barella che scambiano sulla sinistra: il centrocampista dell'Inter imbuca d'esterno destro per Tonali, ma la palla sfila in area di rigore dove esce Baumann, che la attende e la blocca.20:51

2' Il corner battuto dalla destra a rientrare da Raum attraversa tutta l'area di rigore e termina in fallo laterale dalla parte opposta.20:49

Subito Germania all'attacco sulla destra con Sané, con Calafiori costretto a chiudere in angolo dopo appena 20 secondi.20:48

Via al match. Primo possesso per la Germania.20:47

A dirigere il match ci sarà l’arbitro francese Francois Letexier.19:50

Nagelsmann propone una difesa a quattro formata da Kimmich, Rudiger, Tah e Raum a protezione di Baumann. In mediana ci saranno Goretzka e Grob, mentre in zona trequarti il talento di Sané, Musiala e Amiri. L’unica punta sarà Jonathan Burkardt del Mainz.19:49

FORMAZIONI UFFICIALI: La Germania risponde con un 4-2-3-1: Baumann – Kimmich, Rudiger, Tah, Raum – Goretzka, Grob – Sané, Musiala, Amiri – Burkardt.19:49

Spalletti affida i pali a Donnarumma e ritrova in difesa Calafiori – assente durante l’ultima sosta per infortunio – e lo affianca a Bastoni e Di Lorenzo nel pacchetto arretrato. Sulle fasce, al posto di Cambiaso e Dimarco, ci saranno Politano e Udogie, con la zona centrale occupata da Barella, Rovella e Tonali. La prima punta sarà Kean, sostenuto alle spalle da Raspadori.19:46

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Italia scende in campo con un 3-5-1-1: Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori – Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie – Raspadori – Kean.19:46

L’Italia non batte la Germania da ben sei gare ufficiali, con due sconfitte e quattro pareggi nel parziale; l’ultimo successo azzurro contro i tedeschi risale al 28 giugno 2012, con il 2-1 in semifinale di EURO 2012 firmato dalla doppietta di Mario Balotelli.10:52

La Germania ha dominato il suo girone chiudendo da imbattuta, con quattro vittorie e due pareggi che le hanno garantito il primo posto in classifica. Anche Nagelsmann, però, deve fare i conti con gli infortuni: sono out, infatti, Ter Stegen, Havertz e Wirtz.10:52

Gli Azzurri hanno vinto quattro delle sei gare del girone di questa Nations League, piazzandosi però al secondo posto a causa della sconfitta nell’ultima giornata contro la Francia. Spalletti deve fare i conti con diverse assenze, a partire da Dimarco e Cambiaso, fino al forfait di Retegui dei giorni scorsi.10:52

Allo stadio Meazza di San Siro l’Italia di Luciano Spalletti ospita la Germania di Julian Nagelsmann per il primo dei due appuntamenti valevoli per i quarti di finale di questa competizione: in palio l’accesso alle semifinali contro una tra Portogallo e Danimarca, ma non solo. In base all’esito di questa sfida, le due squadre verranno inserite in ciascuno dei gironi valevoli per la qualificazione al prossimo Mondiale.10:52

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Italia-Germania, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Nations League.10:51