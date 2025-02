Milan, Tonali potrebbe tornare in rossonero: l'inatteso intreccio di mercato e le parole al miele per i tifosi

Il centrocampista del Newcastle si è confessato a La Repubblica: "C'è l'idea di tornare un giorno al Milan". I magpies lo valutano almeno 50 milioni, i rossoneri potrebbero inserire Thiaw nella trattativa

Logica insegna che nel calciomercato non si possa mai dare nulla per scontato, ma va detto che il più fantasioso degli sceneggiatori difficilmente potrebbe immaginare un ritorno di Sandro Tonali al Milan. Eppure, non tutte le porte sembrano chiuse, almeno stando alle parole che il centrocampista del Newcastle ha rilasciato a Repubblica.

Tonali racconta l’addio al Milan

“Non puoi decidere da solo. È un mondo con tanti soldi: per i calciatori e per i club. Quando dici no, deve esserci anche quello del club. Nelle trattative è difficile che ci siano due no o due sì: c’è sempre un sì e un no. Nelle grandi squadre, con tanti soldi in ballo, la bandiera diventa un’utopia”. Sandro Tonali non utilizza giri di parole, allo stesso modo quando deve ricordare il suo trasferimento dal Milan al Newcastle: “Con il mio trasferimento da una parte ho tolto e dall’altra ho dato, aiutando il Milan a tenere il bilancio in attivo”.

Milan, quanto costa Tonali

Parole incontestabili: secondo il bilancio approvato dal Milan alla fine dello scorso ottobre, il centrocampista è stato ceduto per 58,9 milioni di euro (bonus esclusi, con considerevole parte variabile): affare che ha generato una plusvalenza di 48,4 milioni, di cui poco più di 4 finiti nelle casse del Brescia, che aveva una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. E oggi? Fermo restando che i magpies non sembrano intenzionati a venderlo, per sedersi al tavolo di una trattativa servirebbero almeno 50 milioni, anche perché il club inglese non ha potuto usufruire del giocatore nel primo anno per la nota vicenda legata al calcio scommesse, dunque ha tutta l’intenzione di far fruttare il proprio investimento.

Tonali cuore rossonero

Da dove nasce la clamorosa ipotesi di un ritorno di Tonali al Milan? Dalle parole dello stesso centrocampista a Repubblica: “Non ho rimorsi. L’idea di tornare al Milan un giorno c’è, ma non è il pensiero quando mi sveglio al mattino”. Uno spiraglio, piccolo quanto si vuole, ma pur sempre uno spiraglio: perché il cuore di Tonali resta rossonero, su questo non ci sono dubbi, sebbene negli ultimi giorni sia rimbalzata la notizia di un suo apprezzamento per un eventuale interesse della Juventus. Da un punto di vista tecnico, Tonali farebbe le fortune di molti club, e sia Milan che Juve fanno parte di questa lista. “La Juve? Con i miei procuratori non ne abbiamo mai parlato – ha detto Tonali – e so, per esperienza, che se non arrivi a quel passaggio non c’è nulla di concreto. E comunque qui sto bene con me stesso, ho trovato la mia linea e non è il caso di stravolgerla ancora”.

Tonali come Baresi

Che il Milan sia sempre in cima ai pensieri di Tonali lo si capisce semplicemente da alcune dichiarazioni: “Sono nato lo stesso giorno di un simbolo come Franco Baresi, l’8 maggio, quarant’anni dopo, lui nel 1960 ed io nel 2000: una coincidenza rara. Le poche volte che ho indossato la fascia di capitano del Milan me le ricordo tutte: con l’Empoli, col Torino in Coppa Italia, col Chelsea in Champions League. Due battute veloci con Franco, su questo, ci sono scappate”. E non solo: “Quando ero al Brescia ebbi un’offerta da parte dell’Inter: ma non la accettai perché non sarei stato felice”.

Milan, al Newcastle piace Thiaw

Venendo ai numeri, i rossoneri avrebbero una carta da giocatore per una ipotetica trattativa: si tratta di Malick Thiaw, che gode della stima di Eddie Howe. Come riporta calciomercato.com, in estate ci fu qualche dialogo tra il club inglese e l’agenzia di procuratori del difensore tedesco, ma non ci fu un’offerta vera e propria. Il Milan chiede per Thiaw almeno 35 milioni di euro: chiaro che questo potrebbe abbattere i costi di un’eventuale operazione Tonali. I ritorni di fiamma, a volte, sono anche più calorosi del primo fuoco.