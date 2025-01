Tonali show al Newcastle ma per Di Marzio andrà via: l’indiscrezione di mercato

Tonali torna al gol in Premier League dopo 17 mesi e spinge il Newcastle al 4° posto. Ma secondo Di Marzio, in estate l'ex Milan potrebbe partire

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Sandro Tonali non segnava un gol in Premier League da 17 mesi. Dieci di questi li ha vissuti ai margini, squalificato per quella brutta storia di scommesse, che ha rischiato di condizionarne la carriera. Senza riuscirci.

Il centrocampista azzurro è stato tra i protagonisti della vittoria del Newcastle ai danni del disastrato Southampton di Ivan Juric: il 3-1 è valso il quarto posto in Premier League. A fine gara festa grande nello spogliatoio dei Magpies, eppure per Tonali presto potrebbe lasciare il Newcastle.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tonali, gol in Premier dopo 17 mesi

Fare gol è sempre un’emozione, segnarne uno dopo 17 mesi dall’ultima volta, con una squalifica di 10 mesi ormai alle spalle, è ancora meglio. Sandro Tonali is – definitamente – back e ha messo pure lo zampino sul 3-1 del Newcastle contro il Southampton di Ivan Juric, fanalino di coda in Premier League.

Minuto 51’, su un’imbucata, Tonali si è lanciato in area e con freddezza ha battuto McCarthy infilandolo sul primo palo. Poi la corsa sotto il settore ospiti, un bacio al vento e via a prendersi l’abbraccio dei tifosi del Newcastle (con Bruno Guimaraes che, intanto, gli era salito sulle spalle per festeggiarlo), prima dell’arrivo dei compagni.

Gli occhi lucidi dopo il gol testimoniano l’uscita dal tunnel di Tonali, uomo e calciatore ritrovato dopo il periodo oscuro vissuto, che gli ha fatto perdere gli Europei del 2024 e 10 mesi di vita e di carriera. Che si è ripreso a morsi, con la grinta che ha contraddistinto il suo modo di stare in campo e che spinse il Newcastle a investire su di lui nell’estate del 2023, strappandolo al Milan per 70 milioni di euro.

A fine partita, rientrato nello spogliatoio, Tonali è stato accolto con cori e applausi dai compagni e dallo staff tecnico. “Yes Sandy” qualcuno gli ha urlato, festeggiando il gol e il quarto posto in classifica del Newcastle, appaiato a pari punti con il Manchester City.

Tonali via in estate? L’indiscrezione di mercato

Eppure per Sandro Tonali l’esperienza al Newcastle potrebbe terminare nei prossimi mesi. Nel corso del programma Sky dedicato al calciomercato, “L’Originale”, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha aggiornato i telespettatori sul futuro del centrocampista.

Qualche settimana fa s’era parlato di un ritorno in Italia. Il Milan aveva fatto un timido sondaggio, la Juventus s’era spinta oltre, senza approfondire l’argomento. Il ritorno al gol e soprattutto ai livelli toccati prima della squalifica potrebbero portare Tonali a vivere un’estate da protagonista sul mercato internazionale.

“Non so se possa rientrare in Italia a giugno, ma penso che lascerà il Newcastle”, ha dichiarato Di Marzio, preannunciando per il calciatore qualche trattativa interessante. Più che in Italia, Tonali potrebbe sbarcare in Spagna: “Non mi stupirei se un Real Madrid possa prenderlo. Poi dipende, se Ancelotti resta o se arriverà Xabi Alonso”.

Se, invece, Tonali dovesse restare in Premier League, per Di Marzio le offerte non mancherebbero: “Penso anche al Manchester City. Tonali è un giocatore che può avere un ulteriore sbocco internazionale sul mercato, al di là del ritorno in Italia. Magari a lui farebbe piacere tornare”.