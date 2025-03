Nations League, passa la Germania e Spalletti spiega la sua Italia a due facce. Per Kean bicchiere mezzo pieno

Gli azzurri danno l'addio alla competizione nonostante la disperata rimonta con i tedeschi. Il Ct individua gli errori commessi ma sottolinea il secondo tempo della squadra.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Che sarebbe stata difficile era da mettere in preventivo. L’Italia però a Dortmund rovina i piani consegnandosi all’avversario con un primo tempo giocato senza criterio. Così la Germania va avanti in Nations League accedendo alle Final 4, nonostante un secondo tempo strepitoso degli azzurri e la rimonta fino al 3-3 avviata da Kean e completata da Raspadori. La squadra di Spalletti chiude il torneo con rammarico.

L’Italia e la presa di coscienza tardiva

C’è rammarico in casa Italia per il primo tempo regalato. Luciano Spalletti prova a dare una spiegazione: “Ripartiamo dalle valutazioni di quello che è successo. Le partite danno sempre delle notizie. Nel primo tempo siamo stati poco determinati, a livello individuale e collettivo. Poi c’è stata la presa di coscienza e abbiamo fatto vedere l’Italia che tutti si aspettano“. Non c’è spazio, invece, per le polemiche: “I rigori? Da qui non riesco a vedere, faccio fatica a fare polemiche. Nel forcing finale meritavamo più fortuna“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La brutta disattenzione sul secondo gol della Germania

Non c’è spiegazione logica sul secondo gol subito dagli azzurri: “Il secondo gol incassato? Funziona in questa maniera qui – racconta Spalletti -. Avevamo visto che battevano i calci d’angolo in modo veloce, dovevamo fare più attenzione. Nel primo tempo abbiamo sbagliato nella gestione del pallone dopo averlo conquistato. Sapevamo che l’inizio sarebbe stato così ma speravo in qualcosa di più. Al rientro degli spogliatoi si sono resi conto e hanno giocato un’altra partita“.

La reazione di Kean e le speranze per il futuro

Il bicchiere mezzo pieno degli azzurri si chiama Moise Kean. Queste le parole del centravanti, autore di una doppietta, nel post partita: “Potevamo far meglio nel primo tempo. Volevamo la vittoria, non ci siamo riusciti ma sono comunque soddisfatto della prestazione. Con la Germania non è facile, sono un’ottima squadra. Hanno trovato spazi e sono riusciti ad attaccare meglio. Nel secondo tempo abbiamo avuto un altro spirito, proveremo a fare meglio alla prossima. La spiegazione sul secondo gol subito? Ci siamo distratti, può capitare“.