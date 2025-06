Inzaghi, il saluto del figlio all’Inter e ai tifosi è un boomerang: pioggia di critiche e insulti sui social

Il 24enne, tra i registi della firma con l’Al-Hilal, ha pubblicato una storia su Instagram che è stata accolta tutt’altro che bene dal mondo nerazzurro

Un saluto all’Inter e ai suoi tifosi che si trasforma in un vero e proprio boomerang: è quello firmato da Tommaso Inzaghi, figlio dell’ormai ex tecnico nerazzurro Simone, che in una Instagram story ha voluto dare l’addio e ringraziare gli interisti, scatenando però la loro reazione piccata, con una valanga di insulti e dure critiche.

Inzaghi, il figlio Tommaso saluta l’Inter

Il mondo Inter avrà bisogno di parecchio tempo per perdonare Simone Inzaghi dopo l’addio improvviso, successivo alla sconfitta nella finale di Champions League col Psg, e la firma con l’Al-Hilal. Lo dimostra quanto accaduto a Tommaso Inzaghi, figlio dell’allenatore e della presentatrice tv Alessia Marcuzzi, travolto da insulti e critiche dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram un saluto all’Inter e ai suoi tifosi.

Il saluto di Tommaso Inzaghi ai tifosi

“Buongiorno interisti, ci tenevo a ringraziarvi dal profondo del cuore”. Inizia così il messaggio di Tommaso Inzaghi, uno dei registi del passaggio del padre all’Al-Hilal: il figlio del tecnico è infatti un procuratore dell’agenzia che fa capo a Federico Pastorello.

Nel messaggio, pubblicato come Instagram story sul suo profilo, Tommaso Inzaghi ringrazia il padre e ricorda i 6 trofei vinti dall’Inter sotto la sua gestione, per poi passare a descrivere il suo legame con il club nerazzurro. “Nasco laziale, il primo amore. Ho imparato ad amare l’Inter, ma soprattutto amo mio padre. Una relazione d’amore che è finita nel modo più bello… Con un abbraccio dopo una litigata”.

Tommaso Inzaghi: un messaggio di scuse?

Interessante un passaggio verso la fine del messaggio di Tommaso Inzaghi: “Vivere di calcio è molto diverso dal tifarlo”, scrive in quello che sembra un tentativo di giustificare la sua scelta e quella del padre. Inzaghi junior chiude poi tenendo una porta aperta al ritorno all’Inter in futuro. “Capisco l’amarezza di questo momento: forse è un arrivederci, forse un addio. Ma una cosa è certa: Milano rimarrà indelebile nel mio cuore. Amala! A presto”.

Le critiche e gli insulti dei tifosi a Inzaghi junior

A giudicare dalle reazioni dei tifosi dell’Inter, però, è difficile immaginare che, se dovesse tornare in nerazzurro, la famiglia Inzaghi venga accolta a braccia aperte… Essendo una storia, il messaggio non presenta commenti diretti, ma sugli altri social i commenti al saluto di Tommaso Inzaghi abbondano e non sono di certo affettuosi. “Ma sparite e lasciateci stare. Smettetela di nominare l’Inter e scimmiottare la passione per questi colori!”, commenta Asso su X. “Ma da dove è uscito ‘sto Tommaso Inzaghi. Ma robe da matti…”, scrive Sabrino. “Ora dobbiamo sorbirci pure il figlio di Inzaghi…”, protesta LB. “E adesso dovremmo salutare pure Tommaso Inzaghi, un ragazzo che non ha mai lavorato né provato a farlo?” scrive Lollo.

“Mercenari, tu e tuo padre”, attacca Illuca su Instagram. “Bravo, hai mandato papà in un cimitero di elefanti per una vagonata di soldi. Eppure non mi sembrava che aveste difficoltà ad arrivare a fine mese…”, il commento di Dinomarco. “Il messaggio strappalacrime te lo potevi risparmiare”, scrive MSimone. “Fatela finita, ipocriti!”, aggiunge SoloMichael1. E SimoneAngel chiude con un’offesa gravissima per chi tifa Inter: “Siete peggio di Lukaku!”.