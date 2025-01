Serie C, Ascoli choc: esonerato Di Carlo via social dopo il ko con la Lucchese

"Prestazione indegna" tuona il patron marchigiano che esonera l'ennesimo allenatore. Primo ko in casa per la FeralpiSalò che cade con la Pergolettese

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Ascoli cade sul campo della Lucchese e saluta Mimmo Di Carlo. Il club marchigiano ha deciso di esonerare il 60enne allenatore nell’immediato post partita con tanto di comunicato ufficiale di rito via web. Negli altri anticipi della 24esima giornata di Serie C, va registrato il successo della Pergolettese sul campo della FeralpiSalò. Pari, infine, tra Sestri Levante e Legnago.

L’Ascoli cambia ancora: via Di Carlo

Non c’è pace per l’Ascoli che sta vivendo una stagione piuttosto tormentata per quel che riguarda la propria panchina. Anche Mimmo Di Carlo ha infatti pagato i cattivi risultati, con la sconfitta con la Lucchese che è risultata fatale al tecnico di Cassino. Prima di lui c’era stato Massimo Carrera con una breve parentesi targata Cristian Ledesma. “Chiediamo scusa ai tifosi, prestazione indegna”, ha tuonato il patron Pulcinelli a fine gara con l’esonero che è arrivato con un tweet sui social.

I tre punti vanno alla Lucchese

Ma riepiloghiamo cosa era accaduto in campo durante i 90 minuti dello stadio Porta Elisa. La Lucchese si era portata in vantaggio dopo 13 minuti con Saporiti. Il pari ad inizio ripresa da parte dell’Ascoli con rete di Tremolada è stato solo illusorio, perché subito dopo i rossoneri hanno rimesso le cose a posto grazie a Gemignani. Per il club toscano in tribuna c’era anche la nuova proprietà sebbene sul tavolo ci sia un’offerta dal gruppo italo-australiano Racing City Group per un ulteriore switch.

Gli altri due match tra Girone B e Girone A

Restando sempre nel Girone B va registrato il pari tra Sestri Levante e Legnago per 1-1. Padroni di casa in vantaggio grazie all’autogol di Ampolini. Di Alberto Basso Ricci la rete del definitivo pareggio. Per quest’ultimo – attaccante di proprietà della Cremonese – si è trattato del primo gol in stagione con primo punto conquistato dal tecnico Bagatti. Chiudiamo col Girone A dove la sorpresa è il ko interno della FeralpiSalò dinanzi alla Pergolettese per 2-1 (2-0 nel primo tempo con Lambrughi e Careccia prima dell’inutile sigillo dal dischetto di Di Molfetta).