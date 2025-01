Calciomercato serie C: Trapani sogna Balotelli, Triestina e Crotone su Murano. Scoppia il caso-Taranto

In Lega Pro Murano tra Trieste e Crotone. Taranto: stipendi non pagati, i calciatori scioperano, a rischio la gara con l'Altamura, rebus SuperMario

Un’altra giornata frenetica di trattative e ufficialità in Serie C, quando mancano 9 giorni alla chiusura della finestra di mercato invernale. Il Trapani non smette di sognare Mario Balotelli: offerti 2 anni e mezzo di contratto, l’attaccante lascia aperto uno spiraglio minuscolo. Nel valzer delle punte “ballano” Murano, Donnarumma, Chiricò, Dalmonte e Millico. Colpo in difesa del Monopoli: arriva Miranda. Le trattative e gli affari ufficiali di oggi, venerdì 24 gennaio.

Il Trapani sogna Balotelli, c’è l’offerta

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini continua a corteggiare Mario Balotelli. Da una suggestiva idea di mercato si è arrivati a un’offerta allettante: due anni e mezzo di contratto, quasi alle stesse cifre dell’ingaggio percepito al Genoa. Tra l’attaccante e il patron granata c’è stata una chiacchierata, terminata con la promessa, da parte dell’ex Inter e Milan: in caso di mancate offerte dalla Serie A valuterà con attenzione la proposta del Trapani.

Catania, addii e arrivi. Murano tra Trieste e Crotone

Lo svincolato Cosimo Chiricò, che ieri ha risolto il contratto con il Catania, piace a Campobasso e Gubbio. Gli etnei hanno piazzato il colpo Nicola Dalmonte, esterno offensivo della Salernitana, hanno sondato Alfredo Donnarumma, attaccante della Ternana (che ha preso l’attaccante Vincenzo Millico dal Foggia) e puntano a rinforzare la difesa: nel mirino l’esterno destro Gabriele Pagliai del Picerno e il centrale Diego Stramaccioni del Gubbio, ma di proprietà della Reggiana.

Si muove anche il Monopoli: fumata bianca per l’ingaggio del difensore Kevin Miranda in prestito dal Sassuolo, la scorsa stagione in B al Catanzaro. La Triestina può prendere il centrocampista Leo Stulac dalla Reggiana e sfida il Crotone per l’attaccante Jacopo Murano del Foggia. Ore decisive per il trasferimento all’Avellino del terzino sinistro Lorenzo Milani, 22 anni, ex Pontedera e Pescara, attualmente agli olandesi dell’Heracles, che stanno valutando l’offerta degli irpini. Si allontana, invece, l’attaccante canadese Easton Ongaro del Novara.

Calciomercato Serie C, le altre trattative

Il Cerignola, che ieri ha riabbracciato l’attaccante Filippo D’Andrea, tornato dal Catania, vuole chiudere con il Lecce per il centrocampista Ed McJannet. Per la mediana si valutano anche Sonny D’Angelo del Campobasso e lo svincolato Lamine Fofana, ex Messina. I peloritani, intanto, hanno risolto il nodo allenatore dopo le dimissioni di Giacomo Modica e il rifiuto di Mirko Cudini. Il nuovo tecnico è il piemontese Simone Banchieri, ex Vis Pesaro.

Ufficiale il trasferimento dell’attaccante Mattia Rossetti al Sorrento, in prestito dal Potenza fino al termine della stagione. Alla Pro Vercelli l’attaccante Oscar Siafa, ex Alessandria: era ai maltesi del Birkirkara. Al Foggia il difensore Eduard Dutu in prestito dalla Fiorentina, al Pineto nella prima parte della stagione. La Juventus Next Gen ufficializza il difensore belga Maxime De Brul dal Gent. La Vis Pesaro gira l’ala Giovanni Gambino in prestito alla Nuova Igea Virtus (Serie D).

Taranto, stipendi non pagati, i calciatori scioperano

L’AIC e il Taranto hanno dichiarato lo stato di agitazione annunciando lo sciopero per la giornata di lunedì 27 gennaio 2025, in occasione del match contro il Team Altamura, che rischia seriamente di non essere disputato a causa della protesta dei calciatori rossoblù, ancora in attesa di ricevere gli stipendi da settembre a dicembre 2024, nonostante la messa in mora del club.

In un lungo comunicato pubblicato ieri dall’Assocalciatori, firmato dagli ormai esausti tesserati del Taranto (quei pochi rimasti, considerata la fuga di buona parte della rosa alla ricerca di un posto sicuro), si denuncia “l’inaccettabile e insostenibile condizione lavorativa” a cui sono sottoposti i giocatori che, oltre agli stipendi, non hanno ricevuto neppure le indennità contrattualmente previste a copertura delle spese di alloggio, le ritenute IRPEF e i contributi previdenziali.

Alla luce di quanto riportato nel comunicato, il Taranto rischia concretamente, non solo di non giocare la partita di lunedì contro il Team Altamura, ma anche di non terminare la stagione, come confermato da Assocalciatori e tesserati rossoblù: “Appare evidente come la società versi oggi in una situazione di totale incertezza economica, lasciando poche speranze sulla possibilità di proseguire il campionato fino al termine della stagione sportiva”.