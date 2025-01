Calciomercato Serie C: Lecco, Triestina e Avellino scatenate, Padova e Benevento in attesa, Turris e Taranto congelate

Molte operazioni già chiuse in serie C: Panico all'Avellino, Udoh e Fiordilino alla Triestina. Il Catania ha preso Saber, il Trapani Piovanello

È tempo di mercato anche in Serie C. Diverse le operazioni già ufficializzate dopo i primi 6 giorni di trattative, tanti altri affari in via di definizione, mentre la Covisoc ha stoppato il mercato di Taranto e Turris, fino a quando i due club non si metteranno in regola con i pagamenti.

Scatenate Triestina, Lecco e Avellino, mentre Padova e Benevento, dall’alto del loro primo posto in classifica, non hanno fretta di chiudere. Bene anche il Trapani, la Juventus Next Gen su due giovani profili, colpo Magrassi per il Milan Futuro.

Calciomercato Serie C, gli affari nel girone A

Il Padova, assoluto protagonista delle prime 21 giornate di campionato, in vetta con 10 punti di vantaggio sul Vicenza secondo, non ha bisogno di rinforzi. Al momento si è limitato a cedere il centrocampista Jeremie Broh al Perugia. Anche il Vicenza non ha fretta: rispedite al mittente le offerte del Trapani per i difensori De Col e Laezza.

Per forza di cose, considerata la pessima classifica in fase di miglioramento dall’arrivo di Attilio Tesser, è la Triestina la società più operativa sul mercato: presi il centrocampista Luca Fiordilino dal Venezia, l’attaccante King Udoh in prestito dal Trapani e l’esterno sinistro Damiano Cancellieri a titolo temporaneo dall’Avellino. Vicino il difensore Tommaso Silvestri del Catania.

Scatenato il Lecco, che ha concluso diverse operazioni: il difensore Vincenzo Polito dalla Spal, l’esterno Davide Grassini dalla Carrarese e i centrocampisti Andrea Marino in prestito dal Trapani e il jolly difensivo Manuel Martic a titolo definitivo dal Legnago, da cui potrebbe arrivare anche il terzino destro Mario Noce (già sostituito da Gregorio José Tanco, classe 1999, ex Deportivo Maldonado). Manca solo l’ufficialità per l’acquisto dell’ala sinistra Flavio Di Dio della Juve Stabia.Ceduto al Ravenna il centrocampista Carlo Ilari.

La Feralpisalò è in pressing sul Sorrento per il regista Alberto De Francesco, ritenuto incedibile dai costieri. L’Union Clodiense, ultima della classe, ha rinforzato la difesa con Christian Mora dall’Atalanta Under 23, la trequarti con Alessio Begheldo in prestito dal Cosenza e l’attacco con Riccardo Martignago del Latina (ai pontini il pari ruolo Joseph Ekuban dalla Turris) e Dimitar Kostadinov, in prestito dal Crotone. Risoluzione consensuale con Luca Maniero e Mattia Morello. Il Caldiero Terme ha risposto con il difensore Carlo Pelagatti, ex Legnago.

Il Lumezzane ha ingaggiato l’attaccante Enrico Baldini, svincolato la scorsa estate dal Cittadella e attende il difensore Tommaso Pittino, liberato dal Sestri Levante e rientrato al Genoa per fine prestito. Alla Pergolettese il portiere Lorenzo Abati in prestito dalla Spal.

Calciomercato Serie C, gli affari nel girone B

Il colpo nel girone B lo ha messo a segno il Milan Futuro, con l’arrivo in rossonero dal Cittadella dell’attaccante Andrea Magrassi, con beffa incorporata per la Triestina, che sembrava averlo in pugno. Per l’ex capolista Pescara solo sondaggi. Gli abruzzesi hanno bussato alla porta dell’Avellino per l’esterno offensivo Alessio Tribuzzi e per l’attaccante Gabriele Gori e ha richiesto all’Atalanta il centrocampista Erdis Kraja (per lui sarebbe un ritorno). Piace anche Filippo D’Andrea, centravanti in uscita dal Catania.

La prima della classe, la Virtus Entella, si è mossa per il centrocampista Federico Carraro in partenza dal Trapani. Interesse della Ternana per il difensore Alessandro Tozzuolo del Gubbio. Il Carpi ha preso i centrocampisti Simone Campagna dall’Ascoli e Federico Casarini dalla Turris e il 18enne esterno sinistro Raffaele Vivani dal Forlì; il Campobasso ha regalato a Piero Braglia l’esterno d’attacco Alfredo Bifulco, ceduto dal Trapani e spinge per l’attaccante Marco Spina del Crotone (le alternative sono Antonino Musso del Sorrento e Mattia Gaddini dell’Arezzo).

Al Perugia il difensore Davide Riccardi dal Novara. Il Gubbio ha prelevato dal Cerignola l’esterno difensivo Alberto Tentardini. Si è mossa pure la Spal con il centravanti Hamza Haoudi, arrivato a titolo definitivo dal Frosinone. Per il Pontedera il centrocampista Jacopo Scaccabarozzi dalla Turris.

Calciomercato Serie C, gli affari nel girone C

Nel girone C non ha fretta il Benevento, in stallo sul mercato. Il rientro di Pinato e quello ormai imminente di Nardi, rinforzeranno il centrocampo di Gaetano Auteri senza ulteriori spese. Qualcosa potrebbe arrivare in difesa, probabilmente negli ultimi giorni, prima della chiusura della finestra invernale.

Chi si è mosso già molto bene è il Cerignola, che ha riportato a casa l’esterno offensivo Ismail Achik, prelevato in prestito dal Bari, e rinforzato il reparto offensivo con Giovanni Volpe dal Catanzaro. Va ancora sostituito Luigi Cuppone, la cui stagione si è irrimediabilmente compromessa dopo la rottura del crociato: in pole Jacopo Murano, capocannoniere lo scorso anno a Picerno, in uscita dal Foggia.

L’Avellino ha già brindato a due ufficialità: l’esterno difensivo Gianmarco Todisco (a titolo definitivo dal Sorrento) e l’attaccante Giuseppe Panico, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in B, dalla Carrarese. I prossimi innesti potrebbero essere Claudio Manzi, ex Napoli, ora alla Virtus Entella, in difesa; Martin Palumbo della Juventus NG o Davide Petermann del Latina a centrocampo e Gennaro Anatriello del Messina (ma di proprietà del Bologna) in attacco.

Irpini scatenati anche in uscita: l’attaccante Michele Vano è andato alla Casertana, il centrocampista Marco Toscano è stato ceduto in prestito al Trapani, che ha preso pure l’attaccante Enrico Piovanello dalla Juve Stabia. In lista di sbarco il terzino Daniele Liotti, che piace al Catania (gli etnei hanno rinforzato il centrocampo con Saber Hraiech, pupillo di Mimmo Toscano ai tempi del Cesena), il difensore Simone Benedetti e il centrocampista Daniel Sannipoli, prossimo alla firma con la Cavese.

Il Monopoli si è rinforzato con la punta Youssouph Sylla dal Perugia, il Picerno si è mosso già tanto: via l’attaccante Vitali (al Pontedera) e il difensore Gilli (all’Arezzo), dentro il difensore Marco Manetta dal Messina, il centrocampista Malik Djibril dalla Lucchese, l’esterno d’attacco Filippo Palazzino dall’Ascoli e il mediano Sergio Maselli dal Giugliano.

Il Latina ha dato fiducia allo svincolato Amato Ciciretti, in Serie A col Benevento. Il Crotone ha prelevato l’esterno difensivo Marcello Piras in prestito dal Catanzaro e il difensore Nicolò Cocetta dalla Turris. Il Catania si muove tra i pali: Marius Adamonis passa al Sudtirol, in arrivo Andrea Dini dal Catanzaro. Al Messina il difensore Daniel Dumbravanu dalla Lucchese. In chiusura il terzino Gabriele Ingrosso dal Cerignola.

Alla Juventus NG interessano l’attaccante Alessandro Pietrelli della Feralpisalò (costa non meno di un milione di euro) e l’ala Alvin Okoro, classe 2005: si sta mettendo in mostra alla Vis Pesaro, ma è di proprietà del Venezia. Il Potenza ci proverà per l’attaccante Raffaele Russo dell’Avellino e intanto si cautela con l’ala Luca Petrungaro del Messina. I lucani hanno definito l’arrivo del centrocampista Antonis Siatounis dalla Virtus Entella. Il Sorrento ha preso il difensore Luigi Carillo del Foggia ed è vicino ad Antonio Matera del Taranto.

Proprio il Taranto e la Turris sono state fermate dalla Covisoc, che ha congelato qualsiasi operazione in entrata durante il mercato di gennaio, per le note inadempienze amministrative commesse dai due club, già fortemente penalizzati e in odore di un nuovo handicap in classifica. Tutto fermo fino a quando non avranno sanato le pendenze nei confronti dei propri tesserati.