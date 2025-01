Genoa, Vieira perde anche Vitinha: col Parma è il momento di Balotelli? SuperMario intanto incontra il club

Il giocatore bresciano avrebbe avuto un incontro con i vertici del club per decidere il suo futuro e stando alle discrezioni è stata confermata la sua permanenza in rossoblù: col Parma gioca dal primo minuto?

Mario Balotelli potrebbe aver finalmente la sua opportunità. Patrick Vieira infatti si avvicina alla sfida di campionato contro il Parma in piena emergenza per l’attacco e praticamente con nessuna scusa da accampare circa il mancato impiego di SuperMario. Il tecnico francese perde anche Vitinha, dopo il problema muscolare accusato contro il Lecce e in attacco avrà a disposizione di fatto solo Pinamonti e il bresciano.

SuperMario: l’incontro con il club

Mario Balotelli è stato più una notizia che un giocatore in grado di fare la differenza. Il suo ritorno in serie A è stato accolto con entusiasmo non solo a Genova ma anche tra i tanti fan che l’attaccante continua ad avere in Italia. Ma al momento la grande attesa non si è concretizzata in un apporto significativo sul campo da gioco. Contro Empoli e Lecce, il giocatore non è neanche sceso in campo.

Subito dopo il match con i salentini, l’attaccante ha mostrato i primi segni di insofferenza con un messaggio sui social in cui ha chiarito di non avere nessun problema fisico che gli impedisce di dare il suo contributo. Stando a quanto scrive il Secolo XIX ci sarebbe stato anche un incontro tra il calciatore e i vertici societari del club per provare a chiarire la situazione e soprattutto per riuscire a trovare un percorso comune. La clausola per liberare il giocatore è infatti già scaduta, e dunque Balotelli sarà a Genova fino alla fine della stagione.

Occasione contro il Parma

L’incontro tra SuperMario e la dirigenza del Genoa sembra essere stato molto proficuo e amichevole ma ora la palla passa ancora una volta a Vieira con il tecnico che si trova subito di fronte a una situazione complicata. L’infortunio muscolare subito da Vitinha infatti crea una piccola emergenza nel reparto offensivo dei gialli in vista della gara con il Parma e il tecnico francese avrà a disposizione solo Pinamonti, Balotelli e due giovani Ekhator e Accornero. Un’eventuale esclusione di SuperMario anche in quella circostanza potrebbe sancire la spaccatura definitiva tra il tecnico e il giocatore, una spaccatura che a questo punto della stagione sarebbe quasi impossibile da riuscire a sanare.