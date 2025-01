Genoa, tra Balotelli e Vieira alta tensione: il popolo rossoblù si spacca sul separato in casa

Liguria terra amara per il bomber 34enne che non trova ancora minutaggio: il botta e risposta social con il tecnico rossoblù accende il web

Balotelli sì, Balotelli no. Continua la telenovela in salsa ligure tra SuperMario, il Genoa e Vieira. Il neo tecnico dei rossoblù ha lasciato super-Mario in panchina per tutta la gara contro il Lecce, terminata in pareggio e con ben poche occasioni gol. Nella serata di ieri è poi arrivato a sorpresa anche un post social di Balotelli che ha acceso i tifosi del Genoa, scatenati sui social. E meno male che era tutto destinato a finire tra rose e fiori e con la permanenza ‘sicura’ di Balotelli in terra ligure: il mistero resta ancora apertissimo.

Balotelli e il post social: il messaggio indiretto a Vieira

Dopo le parole in conferenza post gara di Vieira su Balotelli, super-Mario ha lanciato un messaggio sui social: “Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e che non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio”, si legge nel messaggio diffuso da SuperMario. “Anticipo nel caso vengano dette cose in futuro, cavolate (sportive) come è già successo in passato in queste situazioni. Bacio a tutti e forza Genoa”.

Genoa, futuro ancora incerto per Balotelli: le voci mercato

Dall’inizio della stagione al Genoa, Balotelli ha totalizzato sole sei presenze (con 56 minuti giocati in totale) e tutte partendo dalla panchina. Nel frattempo, un’offerta proveniente direttamente al calciatore dal club messicano del Cruz Azul potrebbe rappresentare un’importante tentazione: il contratto proposto è cinque volte superiore rispetto a quanto percepisce a Genova.

Al momento, però, il Genoa ha fatto sapere che non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali in merito a un eventuale interesse dei messicani.

Tifosi spaccati sulla permanenza di Balotelli

Tanti i commenti sui social da parte dei tifosi liguri su Balotelli. C’è chi scrive: “Non è che uno possa dimostrare qualcosa giocando 10 minuti a partita. E ancora: “È irrispettoso verso un ex campione che ha calcato i più famosi campi d’ Europa.” ma anche: “Gioca 5 mn a partita e non si muove manco durante quei 5 mn. Ha una panza e una mentalità che ricorda cassano oggi però. E si lamenta ?