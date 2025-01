Senza Camarda il Milan Futuro non segna, beffa Avellino, colpo Benevento

Padova continua a vincere: 1-0 al Caldiero Terme e +13 sul Vicenza. Milan Futuro spuntato senza Camarda (0-0 a Carpi), colpacci di Torres e Benevento

Ieri si sono disputate 12 gare della 21^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone A continua la marcia inarrestabile del Padova, che ha battuto il Caldiero Terme portandosi a +13 sul secondo posto (il Vicenza gioca oggi).

Nel girone B colpaccio della Torres, che si è imposta 1-0 sulla capolista Pescara: oggi Entella e Ternana, a pari punti con gli abruzzesi, potrebbero staccarla in classifica. Spuntato il Milan Futuro, che senza Camarda chiude sullo 0-0 a Carpi. Nel girone C pirotecnico 3-2 in Benevento-Catania, con rimonta dei sanniti dall’1-2 al 3-2 in 2’. Frena ancora l’Avellino, fermato sul pari a Giugliano.

Lega Pro, i risultati della 21^ giornata nel girone A

Nel girone A non ammette soste la marcia del Padova, che coglie il 5° successo consecutivo, il 18° stagionale in 21 incontri (è l’unica imbattuta in Lega Pro) e vola a +13 sul Vicenza, in campo oggi contro la Pergolettese. Alla capolista basta un gran destro al volo di Kirwan al 37’ del primo tempo per sbrigare la pratica Caldiero Terme.

Nell’altro incontro di ieri, blitz del Trento in casa del Lecco falcidiato dalle assenze e ancora in piena crisi. Ne approfittano gli uomini di Tabbiani, che in apertura di ripresa segnano due volte di testa, prima con Di Carmine (all’11° gol stagionale) e poi con Vitturini. La squadra di Volpe riesce soltanto ad accorciare le distanze con Sipos, all’8^ rete in campionato. A fine partita contestazione dei tifosi lecchesi all’indirizzo di calciatori e allenatore.

Lega Pro, i risultati della 21^ giornata nel girone B

Nel girone B, la Torres si sblocca tra le mura amiche dopo 2 mesi di astinenza e piega il Pescara: a risolvere la sfida un preciso diagonale di Varela in chiusura di prima frazione. Abruzzesi sottotono (2 punti in 4 giornate), salvati dai legni colpiti da Fischnaller e Varela. Oggi, in caso di risultato positivo di Entella e Ternana, il Pescara rischia di scivolare al 3° posto in classifica.

Il Milan Futuro, senza Camarda, non va oltre lo 0-0 sul campo del Carpi e rimane nei bassifondi della classifica. Rossoneri sfortunati (traversa di Stalmach), ma anche spuntati in attacco senza il loro gioiellino. Finisce in parità anche la sfida tra Spal e Perugia. Padroni di casa in inferiorità numerica per tutta la ripresa (doppio giallo per El Kaddouri), il Perugia sblocca con Di Maggio, ma si fa riprendere dal solito Antenucci, che approfitta di una disattenzione della difesa umbra. Senza reti Legnago-Campobasso, con i molisani di Piero Braglia a secco di vittorie da ormai 8 turni.

Lega Pro, i risultati della 21^ giornata nel girone C

Nel girone C rimonta e vittoria del Benevento, che resiste all’assalto del Monopoli e superando 3-2 il Catania si conferma in vetta alla classifica, con 2 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice. Benevento avanti con una zampata sottomisura di Lamesta, ma ribaltato da Inglese (di testa, a metà primo tempo) e Jimenez (sinistro chirurgico a inizio ripresa).

Auteri indovina le sostituzioni e il forcing giallorosso viene premiato nel giro di due minuti: Lanini pareggia in sforbiciata sull’assist di Oukhadda e Simonetti fa 3-2 in tap-in dopo la respinta di Farroni sul colpo di testa di Pinato. Decisivo Manfredini al 95’, nel murare in uscita Inglese lanciato in porta dallo sciagurato retropassaggio di Viscardi.

Il Monopoli, che per una mezzora aveva sognato il primo posto, la spunta al 91’ sul campo del Sorrento: Bruschi su rigore nel primo tempo, pareggio di Bolsius per i costieri a metà ripresa e guizzo di Grandolfo nel recupero per la vittoria dei pugliesi, secondi in classifica.

Al 3° posto il Cerignola, che espugna Messina con un perentorio 3-1: inutile il provvisorio pareggio di Anatriello dal dischetto, il Cerignola si impone con le reti di Ruggiero (nel primo tempo), Salvemini e Romano (su assist di Achik, appena tornato dal Bari).

Beffa per l’Avellino, che scivola a 7 punti dalla vetta dopo l’1-1 a Giugliano: irpini avanti con il tap-in di Sounas sull’errore in uscita del portiere gialloblù Russo, ma ripresi all’89’ dal tocco sotto porta di Masala. Il Potenza si fa imbrigliare dalla Turris (0-0), il Taranto crolla anche a Latina: 3-1 per i pontini, che hanno presentato l’ultimo arrivato Ciciretti. In rete Petermann, Crecco e Vona, gol della bandiera di Papazov per il Taranto.

Lega Pro, 21^ giornata, le gare di oggi

Oggi si disputano le ultime 9 gare della 21esima giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone A, alle ore 15 in campo Pro Patria-Giana Erminio e Pro Vercelli-Lumezzane; alle 17.30 tocca a Vicenza-Pergolettese.

Nel girone B, alle 15 sono in programma Arezzo-Vis Pesaro, Entella-Rimini e Pianese-Ascoli; alle 17.30 c’è Ternana-Pontedera. Nel girone C, alle ore 15 Picerno-Trapani; alle 17.30 il derby Foggia-Altamura.