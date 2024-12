Atalanta, Vlahovic non si ferma più, il Benevento risorge nel derby con la Cavese

L'Atalanta U23 sale al 3° posto grazie al 14° gol stagionale di Vlahovic. Si rialza il Benevento (2-1 a Cava), risponde il Monopoli (3-0 alla Turris)

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Sei anticipi hanno aperto la 20^ giornata del campionato di Lega Pro, la 1^ del girone di ritorno. Segna ancora Vanja Vlahovic e l’Atalanta U23 espugna il campo dell’Alcione Milano (0-1). Tanto equilibrio nel girone B: 3 pareggi su 3 partite, con il pirotecnico 3-3 in Lucchese-Pineto, l’1-1 in Ascoli-Spal e il pari senza reti tra Pontedera e Legnago.

Nel girone C riprende a correre il Benevento: 2-1 in casa della Cavese, che ha reso durissima la vita alla capolista nella ripresa. Tutto facile per il Monopoli: 3-0 alla Turris e 2° posto sempre più sotto controllo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anticipi 20^ giornata di Lega Pro, risultati girone A

Nel girone A si è disputato un solo anticipo. La matricola terribile, l’Alcione Milano (5^ forza del girone) è stata scavalcata dall’Atalanta U23 di Vanja Vlahovic, ora al 3° posto. Terza vittoria di fila per i giovani nerazzurri, trascinati dall’attaccante serbo, al suo 14° gol stagionale, il 3° di fila.

Al 40’ della ripresa, Vlahovic ha spezzato l’equilibrio sfruttando l’assist di Cassa per battere a rete. L’Alcione Milano ha dimostrato di essere in salute, sfiorando il vantaggio e disputando un discreto incontro almeno fino al gol del bomber nerazzurro.

Anticipi 20^ giornata di Lega Pro, risultati girone B

Nel girone B si sono disputati 3 anticipi. Rallenta la risalita dell’Ascoli che, dopo 4 vittorie consecutive, pareggia 1-1 in casa contro la Spal. Accade tutto nel primo tempo. Gli ospiti evitano la 3^ sconfitta nelle ultime 4 partite, annullando con il solito Antenucci la rete del vantaggio marchigiano siglata da Caccavo, sostituto di Corazza, diventato papà del piccolo Santiago durante l’incontro.

Sei reti in Lucchese-Pineto, per uno spettacolare 3-3 che fa infuriare i già arrabbiati tifosi rossoneri. Ospiti avanti con Bruzzaniti, ma rimontati e superati con 3 reti in 5’: segnano Antoni, Quirini e Saporiti. Nella ripresa il Pineto non molla il colpo e si riporta in partita con Bruzzaniti, che fa tripletta al 38’. Nel finale clamorosa chance sprecata dalla Lucchese, con Sasanelli tutto solo davanti a Tonti. Toscani ancora in piena zona playout, il Pineto si gode il 9° posto.

Senza reti, invece, Pontedera-Legnago. Due pali colpiti dai padroni di casa. Il primo da Italeng, dal dischetto (fallo di Ruggeri su Cerretti), il secondo da Guidi. Il Legnago, fanalino di coda con il Sestri Levante (liguri con una gara in meno) resiste pure nella ripresa e frena la corsa salvezza del Pontedera, 15° e ai margini della zona a rischio.

Anticipi 20^ giornata di Lega Pro, risultati girone C

Nel girone C fanno festa le prime due della classe. Ma che fatica per il Benevento, avanti di due gol al 18’, reti di Manconi e Perlingieri, e vicini alla terza segnatura a cavallo tra primo tempo e inizio ripresa. Poi si scatena la Cavese, che riapre la partita con un colpo di testa di Saio e si divora almeno tre grosse occasioni da rete.

Bravo e fortunato Manfredini, sostituto del giovane portiere Nunziante sostituito nell’intervallo, sulle conclusioni di Fella e Diarrassouba. Gol del 2-2 annullato a Pezzella, per un precedente fallo di confusione in area sannita e chance sciupata al 94’ da Diop.

Il Benevento rimane a +2 sul Monopoli, che ha regolato senza fatica la pratica Turris. Apre Angileri dopo soli 6’, poi Grandolfo fa doppietta nella ripresa. Un espulso per parte: Esempio per gli ospiti e Angileri per i pugliesi. Tutta da definire la situazione societaria della Turris: in settimana la squadra ha saltato un allenamento per i tagli agli stipendi imposti dalla proprietà senza alcun accordo con i tesserati.

Lega Pro, 20^ giornata, le gare di oggi

Oggi si disputeranno altre 9 gare della 20^ giornata del campionato di Lega Pro. Cinque nel girone A, tutte alle 15: Arzignano-Triestina, Lumezzane-Virtus Verona, Novara-Feralpisalò, Renate-Pro Patria, Union Clodiense-Lecco. Nel girone B si gioca soltanto Sestri Levante-Gubbio (alle 17.30). Nel girone C, tutte alle 17.30: Altamura-Crotone, Cerignola-Juventus NG e Casertana-Latina.