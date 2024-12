La Juve Next Gen ora vola, segna anche Afena Gyan, Vlahovic super con l’Atalanta

Tredici partite giocate nel sabato della 19a giornata di C. Si ferma il Benevento in casa, vincono Juve e Atalanta, Crotone a valanga sulla Turris

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Molto più di un semplice antipasto. Ieri sono andate in scena ben 13 partite di Serie C, con le tre capolista dei vari gironi tutte in campo nella 19a giornata del torneo. Se la Juve di Motta arranca quella di Brambilla è in netta ripresa, evidenziata ancora di più dal successo sul Messina. Ma vince pure l’Atalanta U23 con una scorpacciata di gol su Lecco. Andiamo a riepilogare tutto ciò che è accaduto sabato.

Padova inarrestabile: vicino il record di punti

Ci ha provato il Vicenza ad avvicinarsi al Padova. Ma i biancorossi di Andreoletti sono una vera e propria schiacciasassi. Lo sa anche la Lumezzane schiantata 2-0 dalle reti di Capelli e Spagnoli. Dovesse vincere anche il recupero di mercoledì a Chioggia gli euganei si porterebbero a +8 sulla seconda eguagliando anche il record di punti del Catanzaro di Vivarini. Bene anche l’Atalanta U23 che passa 5-2 sul Lecco con uno straripante Vlahovic. Alcione corsaro per 2-0 sul campo del Giana. Tesser ha letteralmente ribaltato la Triestina, ora molto più efficace: vittoria per 3-2 a Novara in un match assai rocambolesco.

Girone B: il Pescara si ferma, la Ternana può sorpassarlo

L’attesa è tutta per Ternana-Entella, in programma alle 15. Ma intanto il Pescara si ferma col 2-2 di Campobasso e la beffa proprio nel finale. Occhio quindi al possibile sorpasso da parte dei rossoverdi di Ignazio Abate. L’Ascoli sta inesorabilmente salendo in classifica, spingendosi fino alla zona playoff. L’ottavo risultato utile consecutivo dei marchigiani è un 1-0 in trasferta con Legnago firmato Varone. Sestri Levante in crisi profonda: capitombola anche in casa per 1-3 contro il Carpi.

Girone C: il Benevento cade in casa, torna a vincere la Juve

Clamoroso al Vigorito. Il Benevento perde per la prima volta in casa per mano del Giugliano. Decide il match un colpo di testa di Celeghin. Non sbaglia, invece, il Potenza che banchetta sul campo del Catania con un secco 2-0 interamente firmato da Caturano che fa doppietta e porta il suo bottino stagionale a 13 reti. Valanga Crotone sulla povera Turris: 5-0 per i calabresi. Eziolino Capuano vince la prima col Trapani con l’1-0 di Caserta. La Cavese schianta 3-1 il Sorrento. La Juve Next Gen di Brambilla vince il delicato scontro salvezza con il Messina: 2-0 con marcatori Guerra e Afena-Gyan, ex Roma.