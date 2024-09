L’Atalanta U.23 ha il vero Vlahovic: tripletta e vittoria, non svegliate sogno Caldiero, nuovo stop Avellino

In serie C nel girone C, guida la classifica l'Audace Cerignola con dieci punti all'attivo. A seguire, il Benevento che ieri ha mandato ko l'Altamura

Tanta Serie C nella giornata di domenica 15 settembre. Nelle dieci gare valide per la quarta giornata di campionato, brilla l’Atalanta U23 con il pesante 1-5 inflitto alla Triestina, grazie anche alla tripletta di Vlahovic. Nel girone B, la Ternana continua a far bene. Al Sud, l’Avellino non riesce a cambiare rotta, raccogliendo solo tre punti in quattro giornate, incluso quello arrivato dal pareggio arrivato ieri in extremis nel derby con la Cavese.

Sprofonda la Triestina, prima vittoria per il Trento

Il Vicenza supera la Pro Patria con il risultato di 2-0, segnando un gol per tempo con Morra e Rauti. Il Lane sale a quota otto punti in classifica, uno in meno rispetto alla neopromossa Caldiero, che rifila un 4-1 alla Pro Vercelli. Marras e Mondini segnano nel primo tempo, mentre Zerbato, su rigore, e Fasan completano il tabellino nella ripresa. Comi segna il gol della bandiera per gli ospiti, valido per il momentaneo 3-1.

Continua il periodo nero della Triestina, che viene sconfitta dall’Atalanta U23 con un pesante 1-5. Al Nereo Rocco, un super Vlahovic (solo omonimo del bomber della Juventus attualmente in crisi) realizza una tripletta, e Panada e Vavassori arrotondano il risultato. D’Urso segna l’unica rete per i biancorossi, che vengono contestati a fine gara dai propri tifosi, con il futuro di Santoni già in bilico.

Il Trento conquista la prima vittoria dopo un ko e due pareggi, battendo l’Arzignano con il risultato di 3-2. Disanto, Frosinini e Di Carmine vanno a segno per gli uomini di Tabbiani, mentre Lakti e Cerretelli rispondono per gli ospiti. Infine, la gara tra Union Clodiense e Lumezzane termina in parità: Tenkorang apre le marcature, ma Biondi pareggia nella ripresa. Stasera in campo il posticipo Novara-Lecco.

Bomber Cianci trascina la Ternana, pari per il Perugia

La Ternana conquista il terzo risultato utile consecutivo, imponendosi con un 3-0 contro il Pineto, grazie alla doppietta di Cianci e al gol di Romeo. Il Perugia raccoglie un punto nella prima gara in casa sotto la presidenza di Faraoni, pareggiando 1-1 contro il Gubbio. Il botta e risposta arriva nel secondo tempo, con le reti di D’Ursi e Mezzoni. Altri due match in programma questa sera che chiuderanno definitivamente la quarta giornata: Lucchese-Rimini e Pescara-Pianese.

Gori salva l’Avellino, vola il Cerignola

Il Cerignola di Raffaele continua a volare, guidando la classifica con 10 punti all’attivo. Dopo le vittorie contro Juventus U23 e Messina e il pareggio con l’Avellino, i pugliesi si impongono anche sul Giugliano. Nonostante il vantaggio iniziale dei campani con Njambe, i padroni di casa ribaltano il risultato nella ripresa con Salvemini, Jallow e Tascone.

In classifica segue il Benevento, che ha un punto in meno e vince al San Nicola di Bari contro l’Altamura. La partita si decide nei minuti finali, con Berra che la sblocca all’89’ e Lanini che chiude i conti in pieno recupero. Ancora zero punti per la matricola pugliese, con otto reti subite e solo una realizzata.

L’Avellino non riesce a uscire dalla crisi: nel derby al “Simonetta Lamberti” contro la Cavese, rischia il ko nei minuti finali con il gol del subentrato Marranzino, ma viene salvata dalla rete di testa di Gori in pieno recupero. I biancoverdi restano a secco di vittorie, con il futuro dell’allenatore Michele Pazienza (che è stato anche espulso e si è lamentato degli arbitri) sempre più in bilico. Chiuderà la giornata la gara tra Latina e Foggia.