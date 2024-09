Serie C, Giudice sportivo: stangata per Yeboah e Sabatino, punito Faggiano del Catania

Le sanzioni in vista del quarto turno della regular season, con Toscano che non potrà contare sull'appoggio del ds in panchina. Sette calciatori squalificati.

Sono state ufficialmente rese note le decisioni del giudice sportivo di Lega Pro, relative ai provvedimenti presi dalla classe arbitrale nel lungo fine settimana che ha riguardato la terza giornata della regular season 2024-25. Multate diverse società, a partire da Messina e Crotone, mentre sono stati puniti severamente dirigenti importanti come Daniele Faggiano del Catania, Aniello Cutolo dell’Arezzo e Gregorio Allevato del Carezzo. Stangata per i calciatori Yeboah e Sabatino.

Lega Pro, le società multate dopo la terza giornata

Come spesso accade, più di un club è stato sanzionato dalla Lega Pro “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica”. Tra questi, il Messina di Pietro Sciotto, costretto a pagare un’ammenda di 2.000 euro, 500 in più rispetto a Crotone e Foggia. 1.000 euro di multa per Latina, Taranto e Ternana, tra girone C e gruppo B della terza serie. Per i medesimi motivi, sono finite nel referto del giudice sportivo anche Pescara, Audace Cerignola, Gubbio, Arezzo e Casertana. 100€ di multa, infine, per Feralpisalò e Triestina.

I dirigenti inibiti dal giudice sportivo

Sanzioni importanti anche per tre dirigenti del campionato di Serie C, uno del girone B e due del raggruppamento centro-meridionale: Aniello Cutolo, direttore sportivo dell’Arezzo, è stato inibito fino all’1 ottobre 2024 e costretto a versare nelle casse della Lega Pro una multa di 500 euro, “per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi ingiuriose e irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato”.

Fino al prossimo 17 settembre, Daniele Faggiano non potrà svolgere le attività in seno alla FIGC, avendo “al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione”. Ammenda da 500 euro anche per il ds del Catania.

Inibizione, senza sanzione pecuniaria, fino al 17 settembre per Gregorio Allevato del Crotone, “per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione”.

I calciatori squalificati per la quarta giornata

Due giornate a Philip Yeboah del Monopoli, “per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo un contrasto di gioco con quest’ultimo, reagiva colpendolo con una manata al volto, senza conseguenze”, e Sergio Sabatino del Trapani, “per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze”.

Rosso diretto in Juve NG-Catania e un turno di squalifica per il neo acquisto bianconero Christos Papadopoulos, “per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata”. Espulsione per somma di ammonizioni per Ierardi del Catania, Scaglia della Juve Next Gen, Della Latta del Vicenza e Omar Khailoti del Novara.

In vista della quarta giornata, non ci saranno anche Antonio De Cristofaro (Avellino), Gianmaria Zanandrea (Legnago Salus), Marco Tumminello (Crotone), Emanuele Terranova (Lumezzane), Andrea Mallamo (Pro Patria) e Jacopo Nelli (Union Clodiense), che hanno recentemente scontato uno dei due turni di squalifica incassati all’indomani della seconda giornata. Rientrano, invece, giocatori come Paglino, Petermann ed Espeche, veterano della difesa del Pontedera.