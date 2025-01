Serie B, apre Spezia-Sassuolo: i big-match, gli orari e dove vederli in tv e in streaming

Il programma e il palinsesto della 23esima giornata di Serie B. Tanti bei match e punti delicati in palio: la diretta tv, streaming e gli orari

Semaforo verde sulla 23esima giornata di Serie B che parte con il big match tra lo Spezia e la capolista Sassuolo. Partita delicata per la squadra di Fabio Grosso, reduce da tre vittorie di fila. A mettere fiato sul collo ai neroverdi ci può pensare il Pisa, che ospita la Salernitana, in lotta per importanti punti salvezza. Tante le sfide delicate e con copioni imprevedibili.

Occhi su Spezia-Sassuolo. Inzaghi, sfida da ex

L’obiettivo del Sassuolo è chiaro: non perdere troppo tempo e ipotecare la Serie A. Berardi e compagni hanno cinque punti di vantaggio sul Pisa e dieci sullo Spezia, prossimo avversario. Con una vittoria il distacco potrebbe aumentare a 13, facendo stare sempre più comodo Fabio Grosso, visto che basta un secondo posto per il salto di categoria. Il Pisa apre le porte alla Salernitana: una sfida da ex per Filippo Inzaghi, che però in granata non ha lasciato bellissimi ricordi. Tanti match importanti in zona salvezza: Cosenza-Cittadella e Frosinone-SudTirol su tutti. In palio anche punti importanti per i playoff. A seguire il programma completo.

Serie B, le partite in programma

Venerdì 24 gennaio

Spezia-Sassuolo (20.30)

Sabato 25 gennaio

Cesena-Bari (15.00)

Cosenza-Cittadella (15.00)

Frosinone-Sudtirol (15.00)

Juve Stabia-Carrarese (15.00)

Mantova-Sampdoria (17.15)

Domenica 26 gennaio

Brescia-Catanzaro (15.00)

Pisa-Salernitana (15.00)

Reggiana-Palermo (15.00)

Cremonese-Modena (17.15)

Dove vedere la Serie B

Tutte le partite della stagione 2024-25 della Serie B si posso vedere in diretta su due piattaforme: