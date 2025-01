Calciomercato Serie B: colpo Magnani per il Palermo, la Samp prende Oudin, un difensore per Sassuolo e Cremonese

Il City Group, in attesa di Pohjanpalo, pesca in casa Verona per arricchire il pacchetto arretrato. Velthuis lascia la Salernitana e va alla corte di Grosso

Entra nel vivo il calciomercato anche in Serie B. Scatenate Palermo e Sampdoria, con il City Group che continua a “drogare” la sessione di gennaio, tra acquisti importanti e offerte di lusso per la cadetteria. Da Magnani a Oudin, fino ai rinforzi in difesa per Sassuolo e Cremonese. Il Bari di De Laurentiis, intanto, si gode l’ingaggio di Bonfanti e pensa a sfoltire la rosa per far spazio a un altro elemento offensivo: prima una cessione, poi un nuovo assalto a Gaston Pereiro del Genoa.

Palermo scatenato: Magnani dal Verona, le cifre dell’affare Pohjanpalo

Prosegue la rivoluzione in casa Palermo. Il City Group fa sul serio e, in attesa di novità sul fronte Pohjanpalo, piazza il colpo Giangiacomo Magnani, difensore che ha accettato la proposta economica dei rosanero e ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029. Il giocatore lascia così l’Hellas Verona a titolo definitivo.

Per quanto riguarda il capitano del Venezia, il club siciliano ha rilanciato: sul piatto 3,3 milioni di euro più bonus per il cartellino del “vichingo” finlandese, che andrebbe a guadagnare 1,2 milioni netti più una serie di bonus e premi legati a gol, presenze e al raggiungimento della promozione in Serie A.

Trattativa a oltranza, con i lagunari che vorrebbero prima trovare un sostituto all’altezza, essendo in piena corsa per l’obiettivo salvezza. Sempre con gli arancioneroverdi, si lavora allo scambio Diakité-Candela, con il laterale classe 2002 che reclama spazio e continuità, non garantiti da Di Francesco. Per la mediana, piace Mazzitelli del Como, per il quale c’è la concorrenza del Parma.

Curto e Oudin per la Sampdoria, Semplici aspetta anche Henry

Scatenata la Sampdoria di Leonardo Semplici, che si è assicurata le prestazioni sportive di Curto, centrale che lascia definitivamente il Cesena. Puntellata la difesa, i blucerchiati hanno sferrato l’affondo decisivo anche per Oudin, in uscita dal Lecce di Marco Giampaolo. Nella giornata di domani, l’esterno offensivo dovrebbe sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto, prima di affiancare l’ex Milan Niang.

Non è finita qui. La Samp non si ferma e vuole arricchire ulteriormente il parco attaccanti: il grande obiettivo è Thomas Henry del Palermo, che verrebbe spinto verso la porta d’uscita dall’arrivo in Sicilia di Pohjanpalo. Se tale situazione dovesse concretizzarsi, allora maturerebbero riflessioni anche sul futuro di Gennaro Tutino, che finora ha deluso all’ombra di Marassi.

Rinforzo in difesa per Cremonese e Sassuolo

Cremonese e Sassuolo alimentano le rispettive ambizioni puntellando il pacchetto arretrato di Giovanni Stroppa e Fabio Grosso. I grigiorossi fanno spesa a Castellammare, soffiando alla Juve Stabia il talento di Folino, classe 2002 già nel giro della Nazionale U21. Al suo posto, le Vespe hanno convinto Peda del Palermo, in arrivo in prestito in Campania.

Sponda Sassuolo, Grosso non molla la presa, con un occhio alla Serie A 2025-26: dalla prima convocazione di Skjellerup all’approdo in Emilia di Tijs Velthuis, difensore che ha interrotto il prestito alla Salernitana ed è tornato solo formalmente allo Sparta Rotterdam. Ufficiale il passaggio ai neroverdi del classe 2002 con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Bari, pronto un nuovo assalto a Pereiro

Il Bari di Luigi De Laurentiis ha sistemato il reparto offensivo con l’acquisto di Nicolas Bonfanti, centravanti di proprietà del Pisa, approdato a titolo temporaneo alla corte di Moreno Longo. Un attaccante di spessore che ha riacceso l’entusiasmo all’interno dell’ambiente biancorosso, che ora attende il colpo Gaston Pereiro.

L’ingaggio del fantasista del Genoa, però, è subordinato ad uno o due movimenti in uscita: Manzari piace al Monopoli in Serie C, con i Gabbiani pugliesi che hanno strappato già Miranda alla Samp, mentre per Sibilli non mancano le offerte. I Galletti non lo svenderanno, complici le qualità messe in mostra negli ultimi 18 mesi dall’attaccante classe ’96, finito nel mirino dello Spezia. Una volta liberato lo slot, De Laurentiis e Magalini effettuerebbero l’ultimo rilancio per Pereiro.