Stadio: Alberto Picco

Città: La Spezia

Capienza: 10336 spettatori19:54 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta tra Spezia e Sassuolo, gara valida per la Giornata 23 della Serie BKT 2024-25. Si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia.19:54

Lo Spezia è reduce dalla rotonda vittoria sul campo della Carrarese, 4-0 al Comunale dei Marmi, ma non vince una gara casalinga dall'8 dicembre scorso, quando la squadra di Luca D'Angelo ha battuto per 5-0 il Cittadella. Da allora sono state due le partite casalinghe per la formazione ligure con altrettanti pareggi: 1-1 col Mantova e 1-1 con la Juve Stabia. Spezia che è terzo in classifica a quota 42 punti, a -10 proprio dalla vetta occupata dal Sassuolo.19:56

Il Sassuolo è reduce dal clamoroso 5-3 contro il Südtirol, in una partita che ha visto praticamente ogni colpo di scena possibile. Nelle ultime 11 gare disputate in campionato, la squadra di Fabio Grosso ne ha vinte ben 10. L'unico stop contro il Pisa, secondo in classifica, con un netto ko per 3-1. Esame importante per i neroverdi che potrebbero allungare ulteriormente sul terzo posto e involarsi già verso la Serie A. Dovesse battere lo Spezia, andrebbero a +13 sul terzo posto.19:58

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Chichizola - Wisniweski; Hristov, Mateju - Elia, Bandinelli, Sal.Esposito, Vignali, Reca - Pio Esposito - Di Serio. All. Luca D'Angelo. A disposizione: Gori - Ferrer, Aurelio, Benvenuto, Bertola, Giorgeschi - Candelari, Kouda, Degli Innocenti, Cassata - Falcinelli, Colak.20:09

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Moldovan - Tolljan, Odenthal, Muharemovic, Doig - Boloca, Lipani - Berardi, Thorstvedt, Laurienté - Mulattieri. All. Fabio Grosso. A disposizione: Russo, Satalino - Lovato, Paz, Pieragnolo - Iannoni, Obiang - Antiste, Moro, Pierini, Volpato, Skjellerup.20:33

D'Angelo gioca con un 3-5-2 mettendo Di Serio al fianco di Esposito in questo match, rispetto a Kouda che aveva fatto partner d'attacco ad Esposito nell'ultima contro la Carrarese. Nagy e Degli Innocenti non ci sono: a centrocampo spazio per Bandinelli e Vignali ad affiancare Salvatore Esposito.20:15

Grosso gioca con un classico 4-2-3-1. Unica novità rispetto al Sudtirol, c'è Lipani a centrocampo al posto di Ghion.20:33

Sono 12 i precedenti tra Spezia e Sassuolo tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Fu proprio contro il Sassuolo, che lo Spezia giocò la sua prima partita casalinga in Serie A, con Vincenzo Italiano alla guida dei liguri. Quella partita vide i neroverdi vincere per 4-1 grazie ai gol di Djuricic, Berardi, Defrel e Caputo. Di Galabinov l'unica rete per i padroni di casa (anche se le prime gare casalinghe furono disputate a Cesena). Bilancio complessivo totalmente a favore del Sassuolo con 8 vittorie, 1 successo spezzino e 3 pareggi, l'ultimo quest'anno con lo 0-0 del Mapei Stadium a settembre.20:20

Oltre ad essere una sfida al vertice, è una sfida molto particolare anche sui numeri. Da una parte lo Spezia, la miglior difesa del campionato con soli 14 gol subiti, dall'altra il Sassuolo, il miglior attacco con ben 50 gol fatti. Occhio però a Francesco Pio Esposito che, con la doppietta alla Carrarese, ha raggiunto quota 11 gol in campionato. L'attaccante di proprietà dell'Inter è il capocannoniere della Serie B.20:20

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto all'Alberto Picco di La Spezia. A dirigere questo Spezia-Sassuolo sarà il sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì. Il fischietto classe '83 sarà coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Biffi: Andrea Zanotti è il quarto ufficiale, Francesco Fourneau il VAR e Federico Longo l'AVAR.20:20

2' INIZIA Spezia-Sassuolo, fischia Piccinini e si può partire al Picco. Primo possesso per i padroni di casa dello Spezia, con classica divisa bianca e pantaloncini neri.20:32