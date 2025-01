Cagliari-Lecce 4-1 pagelle: goleada in rimonta. Follia Rebic, omaggio a Gigi Riva

Top e flop: Gaetano, Deiola, Zortea ed Obert i migliori. Deludono Makoumbou e Zappa; ai giallorossi non basta Pierotti. Rosso diretto per Rebic

Il Cagliari affossa in rimonta il Lecce nello scontro diretto per la salvezza. Festa incredibile all’Unipol Domus con le reti di Gaetano, Luperto – da core ‘ngrato – Zortea e Obert che rispondono a Pierotti. Il pomeriggio ricco di gol si apre con la rete giallorossa di Pierotti al 42′. A trovare la rete del pareggio è l’ex Napoli Gaetano che al 60′ batte Falcone, grazie ad un destro da posizione defilata nato da tacco magico di Deiola che mette sotto scacco tutta la difesa avversaria. E’ poi Luperto al 65′ a mandare all’inferno la sua ex squadra (con cui ha giocato nelle giovanili dal 2007 al 2013): un’incornata vincente – su cross da calcio d’angolo – vale il raddoppio dei sardi (2-1).

Cresce la tensione nel finale di gara: Ante Rebic, entrato al 63′, commette una follia affondando i tacchetti nella spalla dell’avversario Mina steso a terra. L’arbitro Sacchi, dopo una revisione al VAR, non ha dubbi ed estrae il rosso diretto. Ad approfittarne dell’inferiorità numerica sono ancora i sardi che mettono a segno anche la terza e quarta rete della gara con un colpo di testa di Zortea all’80’ e con una pennellata di sinistro a giro di Obert all’ 83′. La squadra di Nicola risale in classifica al 13° posto a quota 21 punti. Restano in basso, al 16° posto, gli uomini di Giampaolo che non vanno oltre i 20 punti in Serie A.

Cagliari-Lecce, la chiave tattica della gara

Cagliari in campo con il 4-2-3-1. Tra le scelte di Nicola c’è Piccoli al centro dell’attacco, Viola trequartista, Felici e Zortea alti sulle fasce. Adopo e Makoumbou a metà campo. In difesa rientra Mina.

Il Lecce, invece, conferma il 4-3-3. Tra le scelte di Giampaolo c’è in avanti il tridente con Krstovic, Morente e Pierotti. Pierret vertice basso di centrocampo, Helgason e Coulibaly ai suoi lati.

I padroni di casa cercano di far allargare la difesa giallorossa attraverso i cross in profondità per i loro esterni alti Felici e Zortea. Il Lecce, invece, resta compatto e tenta la tattica del contropiede per ripartire o del lancio lungo verso l’attaccante Krstovic.

Cagliari-Lecce, curiosità: omaggio dei tifosi del Lecce a Gigi Riva

I tifosi del Lecce omaggiano Gigi Riva al cimitero di Bonaria. In occasione di Cagliari-Lecce, i tifosi salentini del gruppo “Salento Giallorosso 1908″, accompagnati dal Cagliari Fan Club, hanno reso omaggio a alla storica bandiera dei sardi. I tifosi salentini hanno dunque onorato la memoria di “Rombo di Tuono”, posando un mazzo di fiori e la sciarpa del club giallorosso.

I top e flop del Cagliari

Gaetano 7. Primo gol in campionato: sfrutta un assist di tacco di Deiola e pareggia i conti con una incursione in area da posizione defilata e un destro a giro sul palo opposto.

Primo gol in campionato: sfrutta un assist di tacco di Deiola e pareggia i conti con una incursione in area da posizione defilata e un destro a giro sul palo opposto. Luperto 7. Al 64′ segna la sua prima rete stagionale con un’incornata vincente in area, su cross da calcio d’angolo.

Al 64′ segna la sua prima rete stagionale con un’incornata vincente in area, su cross da calcio d’angolo. Zortea 7. Di testa all’ 80′ segna la rete del 3-1.

Di testa all’ 80′ segna la rete del 3-1. Obert 7. Anche lui segna il primo gol in Serie A con un sinistro a giro sul secondo palo da posizione defilata.

Anche lui segna il primo gol in Serie A con un sinistro a giro sul secondo palo da posizione defilata. Deiola 6.5. Di tacco trova un assist perfetto per Gaetano al 59′.

Di tacco trova un assist perfetto per Gaetano al 59′. Viola 6. Aveva trovato la rete del vantaggio con un sinistro al volo dal limite dell’area: gol annullato per fuorigioco e per fallo a Baschirotto.

Aveva trovato la rete del vantaggio con un sinistro al volo dal limite dell’area: gol annullato per fuorigioco e per fallo a Baschirotto. Makoumbou 5.5. Liscia completamente un traversone di Morente facendo schizzare il pallone esattamente tra i piedi di Pierotti per l’1-0 giallorosso.

Liscia completamente un traversone di Morente facendo schizzare il pallone esattamente tra i piedi di Pierotti per l’1-0 giallorosso. Zappa 5.5. Al 42′ devìa in modo sfortunato un traversone di Morente, favorendo di conseguenza il vantaggio leccese.

I top e flop del Lecce

Pierotti 7. Al 42′ realizza la rete del vantaggio giallorosso con un tiro da fuori area che batte Caprile. Ammonito al 45′.

Al 42′ realizza la rete del vantaggio giallorosso con un tiro da fuori area che batte Caprile. Ammonito al 45′. Morente 6.5. Da un suo traversone nasce la palla gol per Pierotti al 42′.

Da un suo traversone nasce la palla gol per Pierotti al 42′. Krstovic 5.5. Non decisivo in fase offensiva, spreca qualche palla gol di troppo all’interno dell’area di rigore avversaria.

Non decisivo in fase offensiva, spreca qualche palla gol di troppo all’interno dell’area di rigore avversaria. Rebic 4. Entra e becca un rosso diretto: dopo una revisione al VAR, l’arbitro Sacchi si accorge di un intervento volontario scorretto ai danni di Mina. Infatti, l’attaccante giallorosso affonda i tacchetti nella spalla di Mina steso a terra.

