Calciomercato Milan, Giménez si avvicina: Walker atteso giovedì, Emerson Royal a un passo dall’addio

Il calciomercato del Milan entra nel vivo, con Walker atteso a Milano giovedì ed Emerson Royal pronto a salutare dopo pochi mesi e soprattutto Gimenez che ora è più di un obiettivo

Il Milan ha deciso di anticipare l’investimento per l’attaccante puntando ad acquistare già a gennaio su Santiago Giménez, di cui ha già ottenuto il sì, anche se manca ancora l’accordo con il Feyenoord, che per il messicano ha sparato alto. Intanto Emerson Royal è pronto a salutare i rossoneri pochi mesi dopo il suo arrivo, con il sostituto Kyle Walker atteso a Milano per le visite questo giovedì.

Milan, Santiago Gimenez scelta numero uno per l’attacco

Se da questa prima metà di stagione è emerso qualcosa in casa Milan, è che hai rossoneri davanti manca una vera e propria bocca da fuoco capace di segnare con continuità. Alvaro Morata e Tammy Abraham non hanno pienamente convinto, come testimoniano i 7 gol in due messi a segno in questa Serie A.

Per questo motivo la dirigenza rossonera starebbe pensando di anticipare a questa finestra di mercato l’investimento su un attaccante originariamente pensato per l’estate. L’indiziato numero uno a reggere il peso del reparto offensivo del Milan è da tempo Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord, autore di 13 gol in 17 partite stagionali e già accostato al Diavolo in estate.

C’è il sì del giocatore, manca quello del Feyenoord

Il Milan avrebbe già ottenuto il sì di Gimenez, al quale è stato proposto ingaggio nettamente superiore al milione che percepisce oggi in Olanda. Manca da trovare l’accordo con il Feyenoord, che per il proprio attaccante che 50 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dalla dirigenza rossonera, che spera di riuscire a ottenere uno sconti nei prossimi giorni, anche perché prima di provare ad affondare il colpo devono fare cassa con qualche cessione.

Walker in arrivo, Emerson in partenza

La cessione che appare più vicina a concretizzarsi è quella di Emerson Royal al Fenerbahce. Al momento tra richiesta e offerta ballano pochi milioni – 13 quelli offerti dai turchi, 15 quelli richiesti dal Milan -, aspetto che lascia trasparire molto ottimismo in casa rossonera. Più difficile invece al momento la partenza invece di Pavlovic, che avrebbe rifiutato sempre il Fenerbahce nonostante le avance di José Mourinho.

In caso di partenza di Emerson Royal il sostituto sarebbe già pronto. Giovedì dovrebbe infatti arrivare in Italia per le visite mediche con il Milan. Il difensore inglese dovrebbe arrivare dal Manchester City in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.