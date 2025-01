Il Milan cambia strategia e Moncada finisce sotto accusa: i tifosi elencano i suoi flop sul mercato

La scelta di mettere sul mercato Emerson Royal, Chukwueze e Loftus-Cheek riaccende la contestazione verso il d.t.: per i supporter rossoneri è la prova dei suoi errori

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Milan cambia strategia sul mercato e Geoffrey Moncada finisce sul banco degli imputati: per i tifosi rossoneri la scelta di mettere sul mercato di gennaio Emerson Royal, Chukwueze e Loftus-Cheek è la prova degli errori commessi dal direttore tecnico.

Milan pronto a cedere Emerson Royal, Chukwueze e Loftus-Cheek

La scorsa estate il Milan ha impiegato più di un mese per riuscire ad acquistare Emerson Royal dal Tottenham, pagando il suo cartellino circa 15 milioni di euro più bonus, non esattamente una cifra di poco conto per un terzino. La sua avventura in rossonero, però, potrebbe essere già finita: il club ha scelto di mettere il brasiliano sul mercato insieme ad altri due esuberi, Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek, entrambi acquistati nell’estate 2023 dal Milan e finiti ora ai margini del progetto tecnico di Sergio Conceiçao dopo essere stati utilizzati poco anche da Paulo Fonseca.

Milan, i flop di Moncada sul mercato

A portare al Milan Emerson Royal, Chukwueze e Loftus-Cheek è stato Geoffrey Moncada, ex capo scout del club promosso direttore tecnico nel 2023. Ovvio, dunque, che il cambio di strategia operato sul mercato in uscita da parte della dirigenza in questa sessione di gennaio abbia riacceso le critiche dei tifosi nei confronti del direttore tecnico.

Milan, Moncada nel mirino dei tifosi

Per i tifosi del Milan la maggior parte delle scommesse di Moncada si è infatti rivelata perdente. “Praticamente in questo gennaio la parola d’ordine è ‘deMoncadizzare’ il Milan!”, ironizza Harry su X. “Dirà che non è stato capito, che è troppo avanti per noi e per il povero calcio italiano”, la replica di FedeRossonero. “Tra scelte fatte in estate da Moncada, solo quella su Fofana come centrocampista s’è rivelata giusta. Poi ha sbagliato l’allenatore (Fonseca), l’attaccante (Morata), il difensore centrale (Pavlovic) e il terzino destro (Emerson Royal). E badate bene, non sono mie considerazioni ma della dirigenza che a gennaio li ha già messi sul mercato”, scrive Christian.

“E se ci metti quanto ha pagato Loftus-Cheek, Pavlovic, Musah ed Emerson arrivi a 75 milioni di euro buttati”, aggiunge WGM. “Sei mesi fa Moncada ha preso Emerson, oggi compra un altro terzino. Ha preso due punte e oggi serve una punta. Ha perso un tecnico e oggi ce n’è un altro. Ma come fa ad avere ancora un lavoro?”, domanda Luchino. “Il problema è che non fa il suo di lavoro… fare lo scout e fare il d.t. sono due galassie completamente diverse”, la chiosa di Mavlo.